Минэкономразвития призвало не искать виноватых в сложившейся экономической ситуации, а «всей страной засучить рукава и поработать»

Заместитель главы министерства экономического развития Александр Данилин на брифинге признал, что ситуация в национальной экономике оставляет желать лучшего – ряд национальных проектов под угрозой срыва, ключевые показатели не выполняются, а большинство долгосрочных планов требуют пересмотра дедлайнов.

Выступая на брифинге, он пояснил, что к такому положению дел «привёл ряд факторов, событий и тенденций, обуславливающих серию взаимосвязанных и не взаимосвязанных процессов».

– Самое деструктивное, что можно сделать в такой ситуации – начать искать виноватых, – предостерёг чиновник. – Конструктивно будет не искать виноватых, а вместо этого всей страной засучить рукава и поработать. Ведь по большому счёту немного недоработали мы все, вся страна – от простого токаря из Тульской области до простого пекаря из Новосибирска.

Замминистра добавил, что сейчас не время устраивать охоту на ведьм. Сейчас Россия, слава богу, не в сталинских временах, продолжил он – у каждой проблемы есть не имя, фамилия и отчество, а причина.

– И причина эта всем понятна: коллективно расслабились немного, дали слабину. Теперь все вместе возьмём себя в руки и исправимся, – заключил он.

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