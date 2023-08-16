Анджей Дуда – кто критикует нас за помощь Украине, ничего не смыслит в безопасности Польши

Безопасность поляков бесценна, поэтому никто не должен критиковать польские власти за то, что они влезают в кредиты, покупая современное оружие, а также оказывают помощь Украине, заявил в День Войска Польского президент страны Анджей Дуда. По его словам, «сдерживание агрессора» — это главная цель амбициозной модернизации польских вооружённых сил.



АР

В день Войска Польского в Варшаве прошёл военный парад, в котором приняли участие 2 тыс. солдат. Было продемонстрировано более 200 боевых машин и практически 100 самолётов, полёт которых стал кульминацией празднований в этом году, пишет RMF24.

В своей речи президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что 15 августа поляки отдают дань уважения польским солдатам, которые проливали кровь, защищая родину на разных полях сражений за её свободу, независимость и безопасность. «Как это уже не раз бывало в нашей истории, нам снова пришлось жить в опасные времена», — подчеркнул глава Польши. Он указал на то, что уже полтора года за восточной границей Польши разворачивается украинский конфликт, конца которому не видно.

Польский лидер напомнил, что поляки с самого начала активно оказывали помощь Украине. «Если кто-то этого не понимает, если кто-то критикует нашу вовлечённость и поддержку, значит, он в принципе ничего не понимает. Он не понимает, что лежит в основе безопасности Польши», — объяснил Дуда. По его словам, «независимая» Украина и Белоруссия имеют большое значение для независимой Польши и для безопасности её границ. «А мы, поляки, всегда воспринимаем наши границы священными. Много раз в истории на наши границы нападали, а польские солдаты проливали кровь, защищая их, поэтому мы прекрасно знаем, что защита границ — это один из абсолютных фундаментов независимости», — подчеркнул президент. Он уверен, что защита восточной границы — границы ЕС и НАТО — сегодня ключевой элемент польских государственных интересов.

Он также напомнил про гибридную атаку на её границы, которую, по его мнению, проводят белорусские и российские спецслужбы. Все в Польше должны понимать, что поляки всё время подвергаются и будут подвергаться впредь различным провокациям. «Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы обеспечить безопасность Польши, но мы также чрезвычайно ответственны и будем ответственны и в дальнейшем. Мы не дадим себя провоцировать», — подчеркнул он.

В своей речи Дуда напомнил, что обеспечение безопасности Польши, в том числе путём строительства сильной армии, лежит в основе его президентства. «Раньше мы наблюдали за совершенно противоположной ситуацией — за сокращением численности польских вооружённых сил, за упразднением многих частей, за исчезновением военного присутствия в восточной части Польши, с принятием планов по обороне Республики Польши на линии Вислы. Нельзя допустить возвращения к той неправильной политике», — отметил президент. Одновременно он стремится к тому, чтобы польские солдаты служили в наилучших условиях, а в их распоряжении было бы самое современное оружие.



«Мы строим самую современную систему ПВО в Европе при крайне большой вовлечённости польской оборонной промышленности», — добавил он. По его словам, цель амбициозной модернизации польских вооружённых сил подразумевает под собой «сдерживание агрессора». Он выразил благодарность всем тем, кто несмотря на появляющуюся критику реализует этот план.

«Есть и те, кто во весь голос упрекает нас в том, что мы влезаем в долги, чтобы купить современную технику, что мы покупаем её в кредит… Когда я слышу такие голоса, я всегда отвечаю, что мы не можем позволить себе бездействовать сегодня, поэтому укрепляем и будем укреплять нашу армию здесь и сейчас. Безопасность поляков бесценна», — объяснил Дуда. Он уверен, что в эти трудные времена самым важным польским вопросом должна быть безопасность: безопасность Польши, безопасность полек и поляков. Одновременно он отметил, что безопасность Польши зависит не только от её силы, но и от союзов, которые она заключила.

Он также напомнил слова погибшего в авиакатастрофе в 2010 году Леха Качиньского о том, какую угрозу РФ представляет собой для Грузии, Украины, Прибалтики и Польши. «К сожалению, тогда его не услышали. На него нападали. Подло высмеивали. Его идеи оспаривали. Однако он был прав. История признала за ним эту правду», — заявил Дуда. По его словам, это тот урок, из которого выводы должны сделать все политики.

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