Мнение: О новых ограничениях на доллары и евро… Это уже всё?

Ну что ж, и это случилось… Август опять не подкачал. Всё-таки репутация — удивительно прочная штука.

С другой стороны, даже и в сложившейся конфигурации на российском валютном рынке нельзя не признать: «непростые решения» были вполне предсказуемы и даже ожидаемы. Разумеется, инсайдеры использовали ситуацию на всю катушку. Но и простым людям — тем, кто соображали и суетились, не надеясь на русский авось — кое-что перепало.

В любом случае, теперь нужно приспосабливаться к новым условиям.

Российский валютный рынок залихорадило задолго до экстренного решения Банка России по ключевой ставке (по правде говоря, именно лихорадка с обменными курсами «недружественных» валют заставила центробанковских чиновников спешно прервать отпуска), и не отпустило после.

Поначалу даже даже «вербальной интервенции» со стороны ЦБ РФ, случившейся после того, как обменные курсы валют пробили максимальные с прошлогоднего марта уровни, хватила для охлаждения пыла спекулянтов. Спрос на рубли на российском рынке резко вырос после того, как Центробанк объявил о проведении внеочередного заседания по денежно-кредитной политике. И доллар с #евро отступили вниз на 3-4 рубля. Наутро последовал новый их отход «на юг» уже в связи с некоторыми слухами. Казалось, #рубль наконец-то показал твёрдость, но далее вторничным утром, уже после решения ЦБ поднять ставку до 12% годовых, выше ожиданий рынка, #доллар снова подорожал — на те же 3,5 рубля. И вблизи трёхзначной отметки пробыл до вечера вторника, чтобы под занавес дня опять отступить под натиском слухов.

Такой вот «валидольный» день выдался для трейдеров.

Похоже, всем стало понятно, что одной лишь ключевой ставкой монетарным властям не отделаться. В ход пошла «тяжёлая артиллерия». Американский агент Bloomberg сообщил, что #Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение национальной валюты. Об этом агентству рассказали сразу два знакомых с ситуацией источника. По их данным, обсуждалось предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки, но пока финального решения принято не было.

Ранее ряд инсайдеров также сообщали, что в правительстве состоялось совещание под руководством вице-премьера — руководителя аппарата кабинета министров Дмитрия Григоренко, где обсуждалась ситуация на валютном рынке и прозвучали жёсткие слова, что «курс доллара выше 100 рублей — категорически недопустим». По данным источников, министры и экспортёры обсуждали два возможных варианта: добровольный и административный. При этом голоса чиновников разделились. Глава Минфина Антон Силуанов якобы выступил за жёсткий сценарий с возвратом обязательной продажи валютной выручки на уровне 80-90%, а также с запретом господдержки и субсидирования тех экспортёров, кто оставляют валюту за границей. Тогда как министр экономики Максим Решетников — за «добровольную и точечную работу» с компаниями, чтобы те увеличили ежедневные продажи долларов и евро. Экспортёры хором выступили за мягкий вариант, так как курс «за 100 рублей и выше» их также не радует. По итогам было решено создать оперативный штаб для ежедневного мониторинга продаж валюты экспортёрами, чтобы «охладить рынок».

То есть, ситуация пока висит на волоске.

В марте 2022 года монетарные власти на фоне валютной паники недрогнувшей рукой ввели драконовские ограничения на операции с валютой. Под запрет попали даже «физики», которым запретили снимать с валютных счетов больше 10 тыс. долл. кэшем и ограничили валютные переводы за рубеж. Впоследствии часть этих запретов была смягчена ввиду заметного укрепления рубля, но часть осталась действовать до сего дня. И на этом фоне обсуждаются новые рестрикции, хотя выгоды от них будут сомнительными и недолгими, а долгосрочный эффект для российской экономики окажется строго негативным. Но соображения предвыборной повестки — в сентябре должны пройти региональные #выборы, в марте 2024 года президентские «перевыбры» — перевешивают здравые резоны.

Так что и самым суровым валютным запретам я бы не удивился.

А вы?

—