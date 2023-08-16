 

Перенос производства Lada Largus: Оптимизация и дефицит рабочих рук

16.08.2023, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

АвтоВАЗ анонсировал перезапуск производства Lada Largus с последующим переносом сборочной линии из Тольятти в Ижевск. Несмотря на заявленную оптимизацию производства, наличие дефицита рабочей силы также сыграло свою роль.

Производственная рокировка вызвала интерес в автомобильной индустрии. Официальное объяснение со стороны АвтоВАЗа сводится к оптимизации производства на одной линии, где будут собирать различные модификации автомобилей, включая Lada Vesta, Vesta-кроссовер и Lada Aura. Однако эксперты также обращают внимание на недостаток рабочей силы.

Эксперт в области автомобильной индустрии Сергей Цыганов указывает на нехватку квалифицированных сотрудников на АвтоВАЗе, особенно в Тольятти. Перенос производства в Ижевск может решить эту проблему, так как там, предположительно, ситуация с кадрами более устойчива. Он также подчеркивает, что освободившаяся сборочная линия в Тольятти будет использоваться для разных модификаций Lada Vesta, включая кроссовер и вэн, что требует значительных ресурсов и оборудования.

Ситуацию он описывает как “грустный исторический анекдот”, отмечая, что производственная линия создана для одной модели, но используется для другой модели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Необходимость или психологическое расстройство – где грань?

16.08 / “Летние” продукты, которые навредят вашему рту

15.08 / Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой

15.08 / Как подготовить организм к осени

15.08 / Лежи и худей: 9 ежедневных упражнений для женщин, которые нужно делать лежа на полу

15.08 / Мнение: О шокирующих откровениях из первых рук… Что-то назревает?

15.08 / Мнение: Маржа резко увеличилась

15.08 / Психолог рассказала об особенностях детского блогинга

15.08 / Возвращение молодости естественным путем: повышаем выработку натурального коллагена в коже

15.08 / Мнение: Почему Нарышкин страшится Европы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика