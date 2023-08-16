Перенос производства Lada Largus: Оптимизация и дефицит рабочих рук

АвтоВАЗ анонсировал перезапуск производства Lada Largus с последующим переносом сборочной линии из Тольятти в Ижевск. Несмотря на заявленную оптимизацию производства, наличие дефицита рабочей силы также сыграло свою роль.

Производственная рокировка вызвала интерес в автомобильной индустрии. Официальное объяснение со стороны АвтоВАЗа сводится к оптимизации производства на одной линии, где будут собирать различные модификации автомобилей, включая Lada Vesta, Vesta-кроссовер и Lada Aura. Однако эксперты также обращают внимание на недостаток рабочей силы.

Эксперт в области автомобильной индустрии Сергей Цыганов указывает на нехватку квалифицированных сотрудников на АвтоВАЗе, особенно в Тольятти. Перенос производства в Ижевск может решить эту проблему, так как там, предположительно, ситуация с кадрами более устойчива. Он также подчеркивает, что освободившаяся сборочная линия в Тольятти будет использоваться для разных модификаций Lada Vesta, включая кроссовер и вэн, что требует значительных ресурсов и оборудования.

Ситуацию он описывает как “грустный исторический анекдот”, отмечая, что производственная линия создана для одной модели, но используется для другой модели.