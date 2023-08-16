«Страна в огне, а властям наплевать» — Байдена раскритиковали за то, что ему Украина важнее своих граждан

Республиканцы и консерваторы подвергли жёсткой критике «посредственную реакцию» Джо Байдена на смертоносные пожары на гавайском острове Мауи, пишет Newsweek. Критики главы Белого дома, в частности, отметили, что пока Вашингтон выделяет Киеву деньги, в США бушуют пожары, а американским властям на это наплевать.



AP

«Посредственная реакция» президента США Джо Байдена на недавние разрушительные природные пожары на Гавайях вызвала гнев у республиканцев, пишет Newsweek.

Некоторые видные консерваторы обвинили главу Белого дома в том, что он больше заботится о финансировании продолжающего конфликта Украины с Россией, чем о своих собственных гражданах.

Смертоносные природные пожары на гавайском острове Мауи унесли жизни почти сотни человек, и ещё «бессчётное число» людей числятся пропавшими без вести, отмечает издание.

Байден, который в выходные провёл несколько часов, загорая на пляже возле своего дома в Рехобот-Бич под пристальным вниманием президентского пула журналистов, был немногословным в своих первых заявлениях об этих пожарах. В частности, когда во время велосипедной прогулки журналисты спросили его о случившемся на Гавайах, он ответил лишь: «Мы изучаем этот вопрос».

Только в понедельник утром Белый дом опубликовал развёрнутое заявление с реакцией федерального правительства на эти события.

И в этот же день Пентагон объявил, что направит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму $200 миллионов для закупки боеприпасов для систем Patriot и HIMARS, что вызвало дополнительный гнев со стороны американских правых.

Члены и сторонники Республиканской партии увидели в задержке Белого дома публичного признания разрушительных последствий трагедии на Мауи признак того, что Байден относится к внутренним проблемам менее серьёзно, чем к роли США в поддержке военных действий Киева.

«Джо Байден: Отправьте Украине ещё несколько миллиардов! По Мауи — без комментариев», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Когда вы отправляете Украине 150 миллиардов долларов, не удивляйтесь, что ваша собственная страна в огне, а вашим лидерам наплевать», — прокомментировал ситуацию Чарли Кёрк, основатель консервативной организации Turning Point USA.

«Сегодня Украине выделили 200 миллионов долларов, а Мауи даже не удостоился комментариев, — написал совладелец портала Trending Politics Колин Рагг. — В то время как американские граждане в Лахайне, на острове Мауи, переживают гибель людей и потерю имущества, президент Джо Байден только что отправил Украине артиллерийские снаряды, боеприпасы для ПВО и прочее вооружение на сумму 200 миллионов долларов. Подтверждено, что в результате пожаров на Мауи около 100 человек погибли, более 2000 строений были разрушены, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Надеюсь, у Байдена был отличный отпуск».

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