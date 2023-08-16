Скотт Риттер – США поддерживают только те перевороты, что спланированы в Вашингтоне

Скотт Риттер полагает, что военный переворот в Нигере вызван внутренними социальными противоречиями африканской страны, спровоцированными неоколониальной зависимостью от Франции, и поэтому не нашëл поддержки у США. В интервью YouTube-каналу Gegenpol отставной американский военный поясняет, что США поддерживают только те перевороты, которые они сами спланировали и осуществили, а вовсе не те, что могли бы сделать жизнь населения чуть лучше, поэтому у Нуланд на Украине и в Нигере совершенно разная реакция. В первом случае она сразу поддержала переворот, а военных Нигера она пытается убедить отступить.

МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Давайте сравним переворот в Нигере с переворотом на Украине в 2013–2014 годах. В обоих случая Вашингтон направил дипломата Викторию Нуланд для переговоров. В Нигер она была направлена с целью убедить военное правительство отступить, тогда как на Украинy — для того чтобы протянуть руку правительству путчистов, раздать печеньки и ответить на сдержанность Брюсселя своей репликой Fuck the EU! Откуда происходит разница в реакции Запада при взаимодействии с путчистами? Является ли путч приемлемым, если он полезен Западу?



СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Знаете, есть старая поговорка: «Борец за свободу для одного человека — террорист для другого». Всё зависит от того, где вы находитесь и какова ваша точка зрения. Я думаю, дело не в том, что переворот был выгоден Западу. Запад руководил переворотом. Соединённые Штаты спровоцировали переворот. По крайней мере, насильственный аспект переворота в Киеве. Это был переворот, поддержанный американцами, наш переворот.



Так что, конечно, Виктория Нуланд была там и раздавала печенье и для того, чтобы убедиться, что её человек «Йатс» (Арсений Яценюк. – ИноТВ) пришёл к власти и так далее. В Нигере же речь не идёт о перевороте, поддержанном Америкой. Это переворот, спровоцированный легитимной социальной силой внутри нации, решившей, что правительство, продавшееся Франции, больше не может править.

В Нигере царит бедность. Почему сохраняется бедность в стране, которая имеет так много богатства: урановые месторождения, золото, рудники, алмазы и всё остальное. Потому что Франция распоряжается этим как колониальной собственностью, бо́льшая часть богатства уходит во Францию, и очень мало возвращается к народу Нигера. Я думаю, что переворот представляет собой реальность того, что народ Нигера сыт по горло ситуацией и что они хотят, чтобы их богатство приносило пользу им самим.



Итак, теперь вы понимаете, в чём разница: переворот поддерживается Соединёнными Штатами, когда он приносит пользу Соединённым Штатам, но, когда переворот приносит пользу народу страны, независимо от позиции, занимаемой Соединёнными Штатами, этот переворот становится неудобным. Особенно когда этот переворот ставит союзника США — Францию — в затруднительное положение.

Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.

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