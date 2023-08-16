“Летние” продукты, которые навредят вашему рту

Во время отпуска и летом люди часто позволяют себе то, что в течение года старались не делать. В первую очередь это касается еды. Например, те, кто практически не употребляли алкоголь весь год, во время отдыха может выпивать чуть ли не каждый день. А люди, придерживающиеся правильного питания, устраивают затяжной “читмилл”. Как оказалось, есть “летние” продукты, которые могут навредить вашему рту.

Одним из таких продуктов являются газированные напитки, причем не обязательно сладкие. Они влияют на эмаль и развитие кариеса в силу высокого содержания сахара и ортофосфорной кислоты.

Чипсы и сухарики также попали в категорию нежелательных для рта продуктов. Хрустящие кусочки размокают и налипают на эмаль зубов и образуют на ней своего рода “одеяло”, которое не всегда удается вычистить до конца. Вместе с газировкой такой союз особенно опасен.

Также, отмечает Алина Бабак, пагубно на зубы влияют леденцы, ириски и “тянучки”. Сахарные продукты, которые находятся в полости рта дольше 10 минут, отрицательно влияют на эмаль в следствие повышения кислотности. А вот ириски и прочие жевательные сладости могут стать “пломбовыдирателями”.

Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, полностью отказываться от сладкого врач также не призывает. Однако важно соблюдать меру и гигиену.