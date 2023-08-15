Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой

Семья Анны Заворотнюк переживает не самое простое время. Мама блогера борется с онкологическим заболеванием.

Недавно дочь звезды сериала “Моя прекрасная няня” вернулась в Россию и сообщила поклонникам радостную новость.

Заворотнюк рассказала, что в скором времени планирует стать мамой. Правда, пока только крестной.

Такое предложение модели сделала ее близкая подруга. Теперь дочери актрисы предстоит пройти собеседование в церкви. Священнослужитель решит, может она взять на себя такую ответственность или нет.

Стоит отметить, что Анна Заворотнюк постоянно живет с мужем в Дубае. Личность избранника она предпочитает не раскрывать. Сменить место жительства дочери актрисы пришлось из-за работы мужа в ОАЭ. При этом Анна периодически прилетает в Россию, чтобы провести время с семьей.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказывала в своем микроблоге о том, что ей было тяжело осознавать то, что мама больна. Тем не менее, девушка не закрылась, не ушла в депрессию. Она продолжает наслаждаться жизнью. Какое-то время звездная наследница жила за границей, но недавно вернулась в Россию, чем спровоцировала разговоры об ухудшении состояния актрисы.