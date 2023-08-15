 

Как подготовить организм к осени

15.08.2023, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач общей практики Мария Беляева поделилась, что можно сделать, чтобы легче перенести похолодание и дожди. Предотвратить заболевания на фоне ослабления иммунитета проще, чем уже вылечить появившееся.

В первую очередь стоит обратить внимание на сон. Желательно спать не менее семи часов в день, при этом избегать переохлаждения и сквозняков. В беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” Мария Беляева также подчеркнула важность здорового сбалансированного питания, в котором должны присутствовать необходимые организму в период холодов микроэлементы.

“Желательно иметь три основных приема пищи в день. При этом употреблять достаточное количество белков и сложных углеводов”, – отметила врач.

При этом она отметила, что витаминные комплексы также можно включить в рацион. Однако лучше этого не делать, если нет прямого указания от врача.

Перед едой и после посещения публичных мест необходимо мыть руки. Также важно не забывать мыть продукты – овощи, фрукты, ягоды.

Также важным пунктом сохранения здоровья в осенний период Мария Беляева назвала физическую нагрузку. Она порекомендовала включать в распорядок дня легкие упражнения и избегать ударных нагрузок и занятий на улице в непогоду.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой

15.08 / TV5 Monde – переправы становятся всё опаснее — шестеро нелегальных мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

15.08 / Психолог рассказала об особенностях детского блогинга

15.08 / Telegraph – провальная политика Макрона грозит вычеркнуть «Францию из Африки»

15.08 / Все решили: стали известны подробности развода Гуфа с женой

15.08 / В московском метро вор выхватил телефон у пассажира во время разговора

15.08 / Собянин встретился со сторонниками в штабе общественной поддержки

15.08 / Москва экспериментирует с цифровым рублём для противостояния западным санкциям

15.08 / Италия организует бой Маска и Цукерберга

15.08 / Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика