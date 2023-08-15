Мнение: О шокирующих откровениях из первых рук… Что-то назревает?

Донецкий политик, экс-командир батальона «Восток», ныне — замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в долгих представлениях не нуждается. И как бы к нему ни относиться, информации с самого переднего края у него по-любому больше, чем у тылового «военкора» и тем более у обычного блогера. Даже если у последнего кто-то из родственников или друзей тоже «там».

А ещё Александр Ходаковский — «тоже блогер». И тоже, как все, размышляет на животрепещущую тему. Отчего всё идёт так, как идёт, а не так, как хотелось бы?

По итогу этих размышлений он… «обиделся» на Россию, а ещё больше — на русского солдата. Мол, не та у него #мотивация. Неправильная. И у всей страны — тоже. Пожалуй, это первая серьёзная претензия со стороны «донецких» с тех пор, как в прошлом году увеличился перечень регионов в статье 65 третьей главы Конституции РФ.

«Не раз приходилось слышать фразу: мы здесь, чтобы вам помогать, — жалуется Александр Ходаковский в своём ТГ-канале. — Нужно признать, что очень большой процент российских солдат всех категорий — и добровольцы, и мобилизованные, и кадровые, — считают, что они прибыли на землю Донбасса, чтобы “помочь” нам устоять против Украины. Даже само присоединение Донбасса к России воспринимается, как акт оказания помощи, а не как восстановление исторической справедливости».

По его мнению, это «снижает мотивацию» солдат. Потому что русский человек готов идти до конца и драться насмерть лишь «когда он борется за своё», а не когда «помогает» другому. Вот украинцы — они руководствуются трюизмами: «им не нужны сложные построения, чтобы доказывать, что они “отбивают свою землю”». Вследствие чего у них мотивация выше и готовность к самопожертвованию больше. Потому, дескать, и держались зубами за крохотный Бахмут, тогда как российские войска спокойно перегруппировывались на более выгодные рубежи обороны, оставляя тех, кому совсем недавно обещали, что «#Россия здесь навсегда».

Вообще говоря, довольно странно слышать от заместителя начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Донецкой Народной Республике примерно те же слова, которые украинский президент Владимир #Зеленский повторяет чуть ли не в каждом «обращении к нации». Он ведь тоже рассказывает, что солдаты ВСУ «сильнее», потому что бьются за свою землю. Отчего #Украина просто «обречена» на победу и дело за малым: добыть её в бою с «плохо подготовленным» и «совершенно не мотивированным» русским солдатом.

Просто поразительно, как в унисон этим нарративам рассуждает и Александр Ходаковский!

Говоря по правде, значимость мотиваций высоких материй, всех этих «За рідну країну» и «Против нацизма», сильно преувеличена пропагандой. В 1939 году солдаты Вермахта побеждали поляков не потому, что были мотивированы возвращать Померанию и Данциг. И в 1945-м они же поднимали руки вверх вовсе не из-за низкой мотивации защищать Фатерлянд. Но это — отдельная тема, а пока о второй части сказанного донецким активистом.

Александра Ходаковского возмущает и обижает, что русский солдат пришёл в ДНР помогать и защищать, а не восстанавливать историческую справедливость, возвращая России «украденные» у неё русские земли. Мол, от этой «неправильной» постановки целей мотивация у защитников ниже. Такой типично украинский или, если угодно, окраинный менталитет, где «земля» на первом плане, а люди — даже не на втором.

Для русского же человека, воина первично всё же вот это «за други своя», отвергаемое Александром Ходаковским как нечто исключительно христианское. Мотив защиты, спасения не столько родной земли (и тем более — не государства, на этой земле стоящего), сколько людей, на земле проживающих, исторически был доминантой в сознании. Красной нитью это проходит через все сказки, былины, предания. А у народов, допустим, Кавказа подобные вещи выражены ещё сильнее в «коллективном бессознательном».

Даже, допустим, по плакатам Великой Отечественной это видно.

Самые мощные — не те, где чувствуется лейтмотив обороны территории либо защиты ценностей, а те, в которые вшит призыв защитить и спасти людей.

Но и вопрос к «возвращенцам» типа уже упомянутого Ходаковского и иже с ним не может не возникнуть. А что вы сами делали с 1991 года, чтобы «вернуться домой»? Как вы боролись за него в годы, предшествовавшие «второму Майдану», когда уже сама жизнь поставила вас перед лицом неиллюзорной угрозы, выраженной словами «а вешать их будем потом»? И далее, с 2014-го, когда всё уже началось, что делало большинство? Сколько там записалось в народное ополчение по итогу — 30 тысяч на 4-миллионный Донбасс? А остальные? Ходили с плакатами «Путин, спаси!»?

ОК. Спасение и помощь пришли.

И что же?

Теперь вдруг оказывается, что даже и спасают, и защищают, и помогают защищаться донецким «не так»?

Неужели?

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