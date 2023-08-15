Мнение: Маржа резко увеличилась

Неделю назад, когда все с замиранием сердца ожидали “ралли рубля” с нарастающей скоростью за отметку 100 и выше, в безграничную даль – я написал скептический пост “Пробьет ли рубль 100”, в котором объяснял причины своего скепсиса и пояснял, почему не жду такого исхода. Так оно и вышло. Рубль кое-как подобрался к сотне, что называется “протестировал” ее – и откатился вниз, вчера падая даже в какой-то момент аж до 92 р. за доллар.

Причиной я называл то, что “банкиры что-то знают” и поэтому на валютном рынке, при неуклонном падении рубля аж на 30% в совокупности на протяжении 3 месяцев, не наблюдалось никакого особого ажиотажа, наоборот, банки вели себя с покупкой-продажей долларов и евро крайне осторожно, даже робко, держа маржу на минимальном уровне, буквально 1,5-2 рубля.

Очевидно, банкиры боялись резкой реакции властей – как монетарных, так и каких-то других. И впрямь – реакция последовала: по слухам, Набиуллину и ее “подельников” из руководства ЦБ и Минфина вызывали куда-то высоко “наверх” и там давали накачку, требуя “принять меры”. Набиуллина якобы вышла из Кремля наскипидаренная и сразу объявила, что собирается резко задрать ставку (главный метод ЦБ при Набиуллиной по контролю валютного курса). И вот именно в ожидании “драконовских мер” рынок и “припал” вчера – как-то даже с готовностью и с облегчением откатившись почти на 10 р. назад.

Ваш Сапожник как всегда оказался точен! (сам себе удивляюсь).

Но – вот в чем парадокс. ДО заявления ЦБ Набиуллиной о подъеме учетной ставки рубль рос по отношению к доллару; а вот после оглашения (задрали на 3,5%, до 12% годовых)… рубль вдруг вновь стал падать к баксу! И падал сегодня всю вторую половину дня! Задрался опять до 98, вечером чуть-чуть упал до 97.

И самое интересное – маржа! Гляжу на курсы в московских обменниках – и не могу не отметить в них… те самые приметы валютного кризиса, о которых писал ранее (и которых не было!) Маржа внезапно выросла аж до 4-5 рублей. Покупка – в районе 95, а продажа – 99, кое-где и 100, а кое-где и выше сотни!

Что это означает? То, что банкиры “послушно” опустили покупку валюты у населения, но… вовсе не спешат так же опускать и продажу! Другими словами, банки уже не верят, что курс сильно по-настоящему упадет; наоборот, они полагают, что курс станет по-прежнему болтаться где-то в районе 100 за доллар. Почему? Откуда вдруг напряженность?

Дело, видимо, в том, что рынок припал, когда ЦБ объявил, что “будет бороться” – а когда ЦБ выложил карты на стол… они не впечатлили. Ждали минимум козырную даму, а показали что-то вроде козырной девятки. Это МАЛО.

А значит, вот только сейчас валютный кризис и может по-настоящему начаться.