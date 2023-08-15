Психолог рассказала об особенностях детского блогинга

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15.08.2023, 22:40, Новости дня
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Многие родители поощряют детей в ведении личных блогов и не видят в этом ничего плохого. Такое мнение выразила психолог Ольга Годлевская.

Специалист рассказала, почему в подростковом возрасте ведение блога и увлечение соцсетями могут только навредить. По мнению эксперта, младших школьников лучше ориентировать на что-то другое, более развивающее. Эмоционально вовлеченный в контакт со своим ребенком родитель будет в курсе происходящего в жизни чада и тематики его блога, отмечает издание “Вести Подмосковья”. Чтобы наладить контакт, нелишне будет обратиться за помощью к специалисту.


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