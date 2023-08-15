Возвращение молодости естественным путем: повышаем выработку натурального коллагена в коже

Коллаген – это белок, который содержится в коже. Он отвечает за ее упругость, эластичность и молодой вид. С возрастом он утрачивается и образуется в меньшем количестве. Это приводит к морщинам, дряблости и другим возрастным изменениям. Однако вы можете вернуть эпидермису молодость естественным путем. Мы расскажем, как повысить выработку натурального коллагена в коже.

Витаминный рацион

Правильное питание играет важнейшую роль в выработке коллагена. Ежедневно включайте в свое меню источники витамина C. К ним относятся цитрусовые плоды, болгарский перец, киви и шпинат. Этот витамин стимулирует образование коллагена.

Также не забывайте о здоровых жирах, которыми богата красная рыба, авокадо, оливковое масло, семена и орехи.

Первые блюда с коллагеном

Почаще готовьте себе бульоны из костей и хрящей. Они содержат натуральный коллаген и аминокислоты, которые замедляют старение кожи.

Массажные процедуры

Ежедневно выделяйте 5 – 10 минут для массажа лица. Эта процедура усиливает кровоток и способствует более активному синтезу коллагена. Она позволяет сохранить гладкость и упругость кожи. Кроме этого, массаж помогает взбодриться.

Правильный уход

Выбирайте уходовые продукты, в составе которых есть пептиды. Эти ингредиенты предотвращают возрастное разрушение коллагена и стимулируют его образование.

Умеренное воздействие солнца

Многим людям известно, что ультрафиолетовые лучи ускоряют старение эпидермиса. Поэтому они стараются защищать свою кожу от солнца. Это правильная мера. Однако умеренные дозы ультрафиолета полезны, так как они активируют синтез коллагена.

Важно лишь не переусердствовать с пребыванием на солнце и не забывать наносить кремы с SPF.

Достаточное питье

Упругость кожи во многом зависит от гидратации. Когда вы пьете достаточное количество воды, то в вашей дерме образуется больше коллагена. Старайтесь каждый день употреблять не менее 1,5 л чистой воды.

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Средства с ретинолом

Ретинол – это одна из разновидностей витамина A. Он входит в состав многих уходовых продуктов и оказывает мощное стимулирующее воздействие на синтез коллагена.

Включите в свой повседневный уход средства на основе ретинола. Перед их применением желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать оптимальную дозировку.

Снижение стресса

Стресс значительно ускоряет старение кожи. Он снижает выработку коллагена. Чтобы справиться с психоэмоциональным напряжением, займитесь йогой, проведите сеанс медитации или просто прогуляйтесь на свежем воздухе.

Питательные маски

Чтобы улучшить синтез коллагена, необходимо насытить кожу питательными веществами. С этой целью вы можете делать маски из простых и доступных продуктов, таких как авокадо, яйца, оливковое масло или мед.

Заключение

Эти способы позволят вам увеличить выработку коллагена. Вы вернете себе молодость и подтянутость кожи, не прибегая к дорогим салонным процедурам и “уколам красоты”.