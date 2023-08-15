 

Мнение: Почему Нарышкин страшится Европы?

15.08.2023, 22:05, Разное
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что здоровому человеку страшно в Европе из-за извращенцев.

Вот дословный комментарий Нарышкина на высказывание Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с «цветущим садом», а остальной мир с «джунглями»:

– Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу – такое количество извращений разного рода там расплодилось….
отсюда

Я правильно понял Нарышкина, что как директор СВР,  он регулярно получает совершенно секретные донесения от резидентуры в Европе? А в этих донесениях – доклады о том, что в Европе расплодились банды извращенцев, которые преследуют духовно и физически здоровых людей? И в первую очередь – россиян, которых угораздило оказаться в Европе? Или это секретная информация? И Нарышкин уже и так лишнего наговорил?

Фотография Сергея Нарышкина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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