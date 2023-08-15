Мнение: Тоталитарная трансформация Запада, главный враг США и как работает «мир-основанный-на-правилах»

1. В Польше создают Комиссию по изучению российского влияния, которая будет заниматься поиском «агентов Кремля». В действительности, правящие в Польше проамериканские националисты собираются использовать данный инструмент для расправы со своими политическими противниками (по образцу травли Дональда Трампа в США). Ростислав Ищенко комментирует эту западную политическую моду (ссылка):



В этом-то и заключается опасность любого тоталитаризма. Поначалу он наступает незаметно, вводя «временные» ограничения из лучших побуждений (ссылаясь на внешнюю и/или внутреннюю угрозу). Затем, в один прекрасный момент тоталитаризм становится основой государства — сливается с государством до полного отсутствия отличий. Начиная с этого момента разрушить тоталитарную систему, не разрушив государство, становится практически невозможно. Даже длительное постепенное реформирование тоталитарной системы не гарантирует от рецидивов.

Поражённое тоталитаризмом государство обречено в любом случае. Тоталитаризм — система, абсолютизирующая государственную функцию подавления. Перекос системы в сторону подавления, постоянный поиск врага с целью поддержания ощущения консолидирующей общество (и не дающей ему выступить против тоталитарной власти) угрозы, быстро утомляют не только обычных граждан, но и бенефициаров тоталитарной системы.

Они выясняют, что даже занятие самых верхних ступеней в тоталитарной иерархии не избавляет их от опасности быть объявленным очередным «агентом Кремля» («врагом народа»). В конечном итоге система становится угрозой всем, даже собственным создателям и либо тихо демонтируется, либо рушится с оглушительным грохотом, ибо тоталитаризм, исповедуя единомыслие во всём, превращает науку в схоластику и убивает экономику.

Не только Польша, со своей русофобской комиссией, но и США (с культурой отмены) и Европа (с программой принудительной толерантности) показывают нам, как можно легко и незаметно стать на путь тоталитарной трансформации и как трудно потом с него сойти.

С учётом того что в нашем обществе (как и в любом другом) тоже есть силы, желающие устроить внесудебное сафари на «врагов народа», создать какую-нибудь комиссию «по антироссийской деятельности» и максимально ограничить свободы, исходя также из того, что реально существующая внешняя угроза не только консолидирует общество, но и делает идеи ограничения внутриполитической дискуссии («на время кризиса», конечно) достаточно популярными, понимая также, что некоторые ограничения действительно неизбежны, необходимо внимательно наблюдать за западным примером в целом и польским в частности, чтобы не повторить чужие ошибки и не создать самим себе проблему на пустом месте.

Напомню, что в 1937-1938 годах Сталин расстрелял более 100 тысяч «польских шпионов» (ссылка) — при том что штат всей польской внешней разведки, согласно польским данным, составлял на максимуме 200 человек. Большая часть расстрелянных была обычными русскими людьми, иногда даже неграмотными крестьянами из деревень, расположенных в тысячах километров от границы с Польшей. Сейчас аналогичную ошибку повторяет уже Запад: ищет врагов там, где их нет.

Замечу мимоходом, что если бы Сталин восстал завтра из могилы в роли вождя, то первыми в лагеря отправились бы как раз самые ярые сталинисты и сторонники массовых расстрелов. Оно было бы и справедливо: бороться с иноагентами нужно аккуратно, с умом, по принципу «не навреди». Как верно советует Габен, «постарайтесь не сделать себе врагов дополнительно к тем пяти, которые уже играют в другой команде против вас».

2. Блогер Руслан Карманов пишет, как за считанные годы американцев убедили считать Китай врагом (ссылка):





Динамика отношения опрошенных граждан США к Китаю.

Вот так выглядит работающая промывка мозгов, за единицы лет – ошеломительный результат [50% американцев считают Китай главным врагом США]:

Лет десять назад концепцию нацбезопасности, в которой на первое место среди экзистенциальных угроз планетарного масштаба выведен Китай, в США бы не то что утвердить – внести на обсуждение было бы невозможно. Заклеймили бы идиотом. А теперь – всё официально, принята. Отражает мнения и опасения народа.

Риторические вопросы “где за это время повоевали Китай и США, сколько бомб Китай сбросил на американские посольства, ну типа как США в Югославии, скольких американских студентов отчислили из китайских ВУЗов за факт происхождения и со словами “а, ты из Айовы – значит агент ЦРУ” – они на то и риторические.

Когда мы смеёмся над американскими заходами в плане манипулирования массами, “одинаковыми методичками” и прочим инструментом инфовойны, который они без изменений настырно пихают годами везде – от условной “Болотной” до Минска-2020 – мы всегда делаем это с оговоркой, что сие имеет одно железобетонное основание – работоспособность при отсутствии должного противодействия.

3. Виктор Мараховский рассказывает, как американцы вкладываются в травлю планеты (ссылка):

Минутка странных вопросов.

Из СМИ: “Правительство Т***бана в Афганистане — стране, которая до недавнего времени производила 90% мирового героина — резко сократило выращивание опиума по всей стране. Западные источники фиксируют сокращение до 99% в некоторых провинциях. Это поднимает серьезные вопросы о том, всерьёз ли США искореняли там наркотики последние 20 лет”.

Странные вопросы, честное слово.

Ещё спросили бы, почему Гондурасом с 1989 года руководили одни выпускники американских университетов (кроме одного, которого снесли проамериканские военные в 2009-м), и США являются беспросветно крупнейшим экономическим партнёром, а данная страна первенствует только по количеству убийств, суицидов и наркобарыг и месячный доход на человека в ней 200 баксов.

(академичным тоном) В мире-основанном-на-правилах у стран свои национальные специализации. Кто-то должен растить бананы или рапс и экспортировать [падших женщин], кто-то должен растить мак и экспортировать боевиков и наркоту неправильным соседям. Всем найдётся применение. На худой конец какую-нибудь не особо нужную страну, из которой уже все лучшие [падшие женщины] экспортированы, можно разогнать и разбить о страны-не-играющие-по-правилам.