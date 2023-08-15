Мнение: Плебисцит 1996 года. Навсегда

Как бы то ни было, но с легкой руки то ли Навального, то ли гебистов, косящих под Навального, в России в очередной раз обострился интерес к «лихим 90-м» и, пожалуй, прежде всего к одному из центральных событий того периода – президентским выборам 1996 года. «Навальный» подлил масла в огонь, присоединившись к давно продвигаемой путинским режимом (в частности, самим Медведевым) теории о том, что те выборы были «сфальсифицированы» Ельциным и Чубайсом, ибо не мог же Ельцин, имевший, по некоторым опросам, на январь 1996 года рейтинг 3%, уже в июне того же года дважды – и в первом, и во втором туре – победить лидера коммунистов Зюганова?!

И вновь закипели неслышные «битвы» в соцсетях, застучали по клавиатуре журналисты из немногих еще существующих СМИ, раззявили хлебала бесчисленные сонмы говорящих видеоблогеров. Народ почуял поживу. Стоит отметить, что число сторонников «теории фальсификации» нынче огромно и всё растет, а сама точка зрения «Ельцин сфальсифицировал выборы» приближается к мейнстриму по степени укорененности. И в этом смысле Навальный – если он действительно Навальный – проявляет чутьё политика (которое всегда было ему свойственно) и чутко следует за настроениями масс. В России есть только еще один такой политик, столь же чувствующий эти настроения – это Путин. Все остальные – пигмеи на фоне эти двух гигантов.

Собственно, население нынешней РФ, за 2 путинских десятилетия приученное к постоянным и тотальным фальсификациям на выборах любого уровня (и «не заметившее» кропотливое искореживание выборного законодательства «Единой Россией» в период 2004-наст. время, сделавшее любые фальсификации простым, нетрудным и ненаказуемым делом) не может думать иначе. Если все выборы «всегда» фальсифицируются властью – то как, собственно, могло бы быть иначе в 1996 году?! Сюда же, на ту же чашу весов, ведет и тотальное в России «разочарование в демократии» как таковой, инициированное сурковской «интеллигенцией», но проникшее глубоко (как и положено) в «глубинный народ». Это, напомню, означает убеждение, что вообще ВСЕ выборы представляют собой «обман трудящих», и, соответственно, если говорится, что на неких выборах «победил Ельцин», то отсюда «автоматом» следует, что победил его оппонент. А кто был оппонент? Зюганов! Ну и…

Можно было бы занудно и подробно разбирать разницу между ситуацией в выборах 90-х годов и почти любого года после «окончательного утверждения» власти Путина – т.е. после 2004, а особенно – 2007 года. Это могут сделать товарищи типа Кынева, то есть истинные знатоки выборных процедур, и надеюсь, они это сделают – было бы интересно. Вкратце надо лишь отметить, что, вопреки мнению обывателя, который всегда живет в одном бесконечном «сегодня», в 1996 году фальсифицировать выборы было намного, непредставимо сложнее, чем в путинской РФ, поскольку слишком много преград еще не было устранено, а судебная система еще проявляла признаки самостоятельности и не была еще полностью раздавлена и приведена в полное ничтожество. Да что говорить – в 1996 году наблюдалось такое дикое в терминах путинской РФ явление, как огромная степень самостоятельности регионов, многие из которых откровенно плевали на «Москву», и Москва была вынуждена с ними ДОГОВАРИВАТЬСЯ, причем далеко не всегда успешно.

Проще говоря – даже при наличии большого желания (если предположить, что оно было), власть Ельцина не была бы способна влиять на выборы даже на 10% от того, что сейчас позволяет себе власть условного «путина». Небо и земля.

А ведь фальсифицировать надо было бы масштабно: итоговый разрыв между Ельциным и Путиным Зюгановым во втором туре голосования – не какие-то единицы и даже не десятки тысяч голосов. Итоговая разница – 10 миллионов голосов. И те, кто сегодня попрекают Зюганова «трусостью» – отчего ж он не устроил Майдан и не объявил о своей «победе» – обычно сами трусливо убегают в туман, предпочитая орать «вообще», не упоминая цифр. А ведь цифры тут имеют значение. 10 миллионов голосов разницы – не шутка; если говорить, что это «фальсификация», то нужно, видимо, говорить не о своей победе «на самом деле», а требовать новых выборов, так как при такого масштаба искажениях, очевидно, вообще нельзя говорить о том, что подсчет велся правильно хоть в каком-то смысле.

Зюганов, попросту говоря, не решился требовать «третьего тура». Возможно, реально смирился с поражением.

Но тогда – КАК, ХОЛМС?? Как избиратели могли настолько, до такой степени поменять свое мнение всего за 5 месяцев?! Разве такое реально – чтобы у политика было на старте 3%, а в решающий момент – больше 50% от пришедших на участки?! Разве сам по себе такой немыслимый скачок не говорит о том, что все было нечестно?

Сюда же добавим прочие «личные» обстоятельства. Выборы 1996 года объективно пришлись на крайне неблагоприятную для Ельцина ситуацию: в экономике – хаос, уровень жизни в результате болезненных реформ – крайне низкий, на международном рынке, как назло – нефть болтается на минимумах, ни о каких бешеных притоках халявной валюты, как почти все время Путина у власти, не приходится и мечтать. Огромный госдолг. На окраинах – войны, в том числе и крайне непопулярная чеченская.

Сам Ельцин – уже давно растерял всю свою харизму конца 80-х, у массы обнищавшего народа к нему – буквально личные претензии (насколько оправданные – другой вопрос). Многие его открыто ненавидят (и нисколько не боятся свою ненависть открыто высказывать, причем даже занимая государственные должности – это 90-е, не путинское время). Плюс и сам Ельцин – мягко говоря, не в лучшей форме. По идее, ему надо было бы оставить президентский пост просто по медицинским показаниям: хотя ему в 1996 году «всего» 65 лет, по состоянию здоровья он был тогда, думается, лишь чуть лучше нынешнего почти 80-летнего Байдена.

Геннадий Зюганов моложе Ельцина на целых 13 лет, в 1996 году он и вовсе пока еще бодрячком – ему всего 52 года. По меркам сегодняшнего путинского ареопага, состоящего из старперов в возрасте около 70, Зюганов вообще был непозволительно молод! И рейтинг у него на момент начала кампании чуть не в 3 раза выше, чем у Ельцина.

Казалось – ну что вообще ловить при таких шансах?? Исход выглядел предрешенным, как ни крути.

И Ельцин бы безусловно проиграл «в одну калитку» уже в первом туре – это несомненно. Если бы… Если бы это действительно были выборы, условно, «лучшего из нескольких кандидатов». Индивидуальные.

Фокус в том, что в 1996 году состоялись не выборы – состоялся плебисцит. Тот самый, который, возможно, следовало бы провести перед собственно развалом Советского Союза – о выборе не формы государства и не о территориях (что в конце концов вторично), а о выборе СТРОЯ. Речь пошла не о выборе между двумя политиками (вы за Ельцина или за Зюганова), а о выборе парадигм развития: или мы за «рыночную экономику» (тогдашний эвфемизм капитализма), или мы сворачиваем ВСЁ, причем даже не от 1991, а от начала «перестройки» – и продолжаем строить коммунизм еще 70 лет. Т.е. цена твоего голоса была невероятно велика, 70 лет – не 4 года.

Только этим и можно объяснить огромную явку (70%!) в нищей обанкротившейся стране, и то, что при всех претензиях к Ельцину, при том, что он явно был не в лучшей форме (хотя и прожил после этого еще 10 лет) – все-таки Ельцин победил.

Этим и объясняется то, что многие и многие, при всех своих ЛИЧНЫХ претензиях к Ельцину, в 1996 году пришли и проголосовали за него (даже пускай зажав нос и чуть ли не плюясь при этом). Потому что люди голосовали не за Ельцина; они голосовали на плебисците за капитализм и против возврата к коммунизму советского типа. И стоит отметить: то, как сегодня стало модным называть итоги 1996 года «фальсификацией», говорит в том числе и о том, что в сознании масс (включая интелей, в том числе «релокантов») произошел колоссальный сдвиг, и они таким образом ПЕРЕСМАТРИВАЮТ свои же настроения 1996 года; речь идет опять-таки не о Ельцине и не о Зюганове – нам пытаются сказать, что теперь они уже «одумались» и снова хотят совка, а капитализма – не хотят.

Еще один характерный момент – то, что опять обсасывают обстоятельства 1996 года, как нынешние молодые со знакомым (нам, старперам) азартом поют песни Цоя. Это говорит о том, что никаких НОВЫХ смыслов за минувшие 25-30 лет так и не появилось, и несчастные россияне, застрявшие в петле времени, так и выбирают до сих пор, неустанно подбрасывая монетку: социализм? Или капитализм? СССР? Или Россия? Или все-таки совок? Или все-таки нет? Или все-таки да?

Зюганов или Ельцин?!! Голосуй, или проиграешь! Выборы 1996 года продолжаются. Все мы, как Навальный, в этой тюрьме прошлого.

Перемен, которые так жаждал Цой, не случилось.