 

Мнение: Урожай-2023, рост грузооборота портов и провал по поголовью в СССР

15.08.2023, 20:45, Разное
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1. Хорошая новость: блогер Genby возобновил регулярные публикации в своём журнале. Вот, например, он пишет про виды на урожай в этом году (ссылка):
 
Урожай зерновых в России на этот год прогнозируют 130-140 млн тонн. Скорей всего, он окажется 140 млн тонн, второй по величине за всю историю России.

С учётом роста цен на зерно нам это очень кстати.

2. О том, что экономика России находится в хорошей форме, говорит продолжающийся рост грузооборота портов. Если бы экономика падала, торговля снизилась бы, перевозки товаров упали бы. Но нет, мы видим противоположную картину. Особенно радует рост морских перевозок в направлении Ирана, через который идёт транзит в Индию (ссылка):
 
Грузооборот морских портов России за 7 месяцев 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 млн тонн.

Сохранение тренда на динамичный рост этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,8% до 263,9 млн тонн объема перевалки сухих грузов, среди которых лидировали зерно, минеральные и химические удобрения, а также уголь и кокс. Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%) до 262,9 млн тонн. <…>

Продолжается стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора «Север-Юг». Он вырос на 40,8% до 4,3 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов вырос в 1,8 раз, составив 2,6 млн тонн, наливных грузов прибавил 5,1% и составил 1,7 млн тонн.

3. Дореволюционный уровень жизни был достигнут в СССР только к концу 1950-х годов. Многие читатели выражают сомнение в этом: полагают, что раньше или позже. И действительно, измерить уровень жизни сложно, он складывается из слишком многих параметров, а советская статистика была не настолько хороша и надёжна, чтобы все эти параметры зафиксировать.

Одним из самых важных параметров, однако, является потребление мяса на душу населения, а также качество этого мяса. Поскольку значимого импорта мяса в сталинском СССР не было, то очевидно, что потребление зависело от поголовья скота. И вот здесь цифры вполне наглядны, говорят сами за себя. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):

…поголовье крупного рогатого скота в границах РСФСР сравнялось с уровнем 1913 г. только в 1959 г. (!). По овцам и козам поголовье до уровня 1913 г. довели немного раньше — в 1951 г. А по свиньям — уже в 1941 г.

Впрочем, было бы здорово сравнить ещё и средний вес особи. Согласно рассказам современников, а также согласно многочисленным обличительным статьям в советской прессе, колхозные животные зачастую страдали от болезненной худобы.

Источник: Место для дискуссий


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