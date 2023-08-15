Forbes: глава Telegram Павел Дуров переехал в виллу на острове Палм-Джумейра

Создатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров, который переехал в ОАЭ несколько лет назад, теперь выбрал в качестве своего дома великолепную виллу на искусственном архипелаге Палм-Джумейра в Дубае. Об этом пишет американский журнал Forbes, ссылаясь на анонимные источники.

Аренда этого нового места жительства обходится бизнесмену приблизительно в $1 млн ежегодно. Согласно данным источника, внутри виллы находятся пять спален, а общая площадь составляет около 1400 квадратных метров.

В Forbes отметили, что данная вилла входит в список одних из самых дорогих арендуемых жилищ на Палм-Джумейра. Официальный представитель предпринимателя подтвердил журналу, что с момента переезда в Дубай в 2017 году Дуров проживал в разных районах города. По его словам, бизнесмен предпочитал выбирать недвижимость для аренды поблизости от главного офиса Telegram, расположенного в свободной экономической зоне Dubai Media City. При этом сам Павел Дуров отказался комментировать сообщение Forbes о своем переезде на Палм-Джумейра.

Искусственный архипелаг Палм-Джумейра представляет собой объединенные острова, созданные в форме пальмы. Несмотря на рождение в России, Павел Дуров покинул страну в 2014 году и по сей день проживает в ОАЭ. Кроме российского гражданства миллиардер обладает гражданствами Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.