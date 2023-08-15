Значение магния для организма: проявление и пути устранения дефицита

Магний играет ключевую роль в организме как важный электролит. Он активно участвует в метаболических процессах, является кофактором для многих реакций и важен для функции мышц и когнитивных процессов, поясняет семейный врач Татьяна Захарова.

Дефицит магния чаще всего возникает из-за недостаточного поступления из пищи или увеличенных потребностей, например, при активных физических нагрузках. Это может быть обусловлено выведением магния через почки, если «почечный фильтр» работает неэффективно, или сниженным всасыванием через кишечник. Однако дефицит магния не так распространен, как обычно думается. Здоровые люди, включая спортсменов, обычно получают достаточное количество магния сбалансированным питанием. Захарова предупреждает: «Если ваш рацион не сбалансирован, необходимо обратить внимание не только на магний, но и на другие питательные вещества».

Семейный врач рекомендует употреблять около 350 мг магния в день для мужчин и 200 мг для женщин. Беременным женщинам следует потреблять 310 мг магния, так как гормональные изменения приводят к потере большего количества этого электролита.

Здоровый образ жизни обычно обеспечивает достаточное поступление магния. Симптомы дефицита могут включать мышечные подергивания, дрожь, судороги и повышенное напряжение после физических нагрузок.

Злоупотребление алкоголем, заболевания пищеварительной системы и прием препаратов для снижения давления могут способствовать дефициту магния. Беременным женщинам также следует обратить внимание на достаточное поступление магния из-за его важной роли в развитии эмбриона.