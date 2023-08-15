 

В московском метро вор выхватил телефон у пассажира во время разговора

15.08.2023, 20:13, Новости дня
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В московском метро было совершено преступление. Уточняется, что на станции метро “Нагатинская” мужчина выхватил смартфон у пассажира, который разговаривал по телефону.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, передает сайт VSE42.ru. Полицией был задержан 20-летний ранее судимый злоумышленник, который признал вину. Пин-код от телефона злоумышленник подсмотрел прямо в вагоне метро во время разговора с потерпевшим.


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