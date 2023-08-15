 

На Кубани добровольная казачья дружина обезвредила две сотни анимешников

15.08.2023, 19:33, Разное
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Около 200 явных поклонников японского аниме были обезврежены в ходе рейда добровольческих казачьих дружин в Краснодарском крае.

Активисты проинспектировали общественные места, торговые центры, рынки и общественный транспорт населённых пунктов региона. Наибольшее скопление анимешников зафиксировано в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и станице Каневской, где они маскировались под клуб любителей макраме.

– Пока опытные казаки бьют нацистскую контру на фронте, их юные помощники зачищают тылы от различных извращенцев. Первый этап спецоперации удался на все сто, но второй будет сложнее, ведь предстоит выловить тайных анимешников, – сообщил есаул Герман Майборода.

Все пойманные в ходе добровольческих рейдов анимешники смогут искупить свою вину на общественных работах. Казаки, в свою очередь, готовятся ко второму этапу операции по выявлению поклонников японской мультипликации. В бой вступят добровольные кибердружины.

– Придётся регистрироваться в пабликах этих извращенцев в соцсетях и смотреть всю эту гадость, но цель оправдывает средства, – уточнил глава киберказаков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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