 

В соцсети Instagram нашли баг, мешающий записывать сторис

15.08.2023, 19:10, Разное
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Пользователи популярной соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) столкнулись с техническим багом, затрагивающим процесс записи сторис. По информации портала 9to5Mac, он заключается в неправильной работе функции масштабирования видеоряда.

Согласно отзывам нескольких пользователей, неисправность обнаружена в последнем обновлении приложения для iPhone. В этой версии возникли сложности с функцией масштабирования во время записи сторис.

Обычно, при желании увеличить или уменьшить масштаб видеоролика, пользователи проводят пальцем вверх или вниз удерживая кнопку записи. Сейчас же выявленная ошибка вызывает неудобство: даже легкое проведение пальцем вверх мгновенно увеличивает масштаб до максимального уровня.

Интересно, что журналисты 9to5Mac уточнили, что баг наблюдается на различных моделях iPhone, где установлены бета-версии iOS 16 и iOS 17. Однако они уверяют, что пользователи всё ещё могут плавно регулировать масштаб, применяя жест “щипка” вместо проведения пальцем вверх. Ожидается, что в скором времени компания Meta выпустит исправленное обновление приложения, устраняющее данную проблему со сторис.


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