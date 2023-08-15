 

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга

15.08.2023, 18:55, Разное
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Сын продюсера и основателя группы “На-На” Бари Алибасова пытался вернуть отнятый судом дом, но тщетно. Однако мужчина не сдается. Он надеется, что сможет отвоевать часть своего имущества. Сейчас он просит суд снять арест с его иномарки. Речь идет об автомобиле, чья стоимость на вторичном рынке составляет примерно полмиллиона. Об этом сообщает Пятый канал.

Этот вопрос должны решить примерно через неделю. Тогда станет ясно, удастся ли Бари Алибасову-младшему вернуть машину. “Алибасов просит снять арест , так как долг погашен”, – говорит некий источник. Эта история началась 10 лет назад, когда на мужчину подали иск о взыскании задолженности по кредиту. На что Бари брал кредит, неясно.

Также известно о другом долге Бари Алибасова-младшего в размере восьми миллионов рублей. Он оформил кредит для открытия вебкам-студии в Калининграде. В гостевом доме
мужчина собирался создавать контент в том числе для взрослых. Но, когда основная интернет-площадка для сдачи гостиничных номеров стала недоступна для России, начались проблемы, и бизнес не пошел. А деньги банку нужно возвращать. Так что из-за долгов сын Бари Алибасова рискует остаться без всего.


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