 

Во всех больших городах РФ запустят 5G и начнут использование 6G к 2035 году

15.08.2023, 17:55, Разное
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В рамках стратегии развития связи до 2035 года предполагается расширение мобильной связи 5G на территории всех городов РФ с населением от 100 тысяч человек. Этот процесс совпадет с началом коммерческой эксплуатации сетей 6G. Инициативу планируется реализовать на отечественном оборудовании, при этом создавая выделенные сегменты сети для обеспечения безопасного взаимодействия объектов критической инфраструктуры и служб безопасности.

В рамках стратегии планируется уделять внимание не только развертыванию сетей нового поколения, но также централизовано подключить к интернету по сетям фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов. Скорость подключения в данном сегменте будет составлять не менее 1 Гбит/с.

Отдельно подчеркивается необходимость полной замены оборудования, работающего на стандарте LTE и предыдущих поколениях, к 2035 году. Смена будет осуществлена на национальное телекоммуникационное оборудование.

Ранее в Министерстве цифрового развития заявляли, что стратегия развития данной отрасли не даст «золотой диапазон» для 5G.


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