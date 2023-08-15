Собянин встретился со сторонниками в штабе общественной поддержки

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу со своими сторонниками и доверенными лицами. Мероприятие прошло в общественном штабе на Покровке, сообщило агентство городских новостей “Москва”.

“Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием “Москва”. Спасибо вам!” – сказал мэр.

На встрече присутствовали деятели культуры и спорта, врачи, руководители городских предприятий, представители столичного бизнеса, образовательных учреждений, волонтеры, актив Совета ветеранов, депутатский корпус и члены партии “Единая Россия”.

Общественный штаб поддержки Собянина работает в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Он объединяет лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию столицы.

Мосгоризбирком 10 июля официально зарегистрировал Собянина кандидатом на выборах мэра. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.