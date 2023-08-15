 

Дмитрий Галковский: «Товарищ Коба – агент Его Величества»

15.08.2023, 17:33, Разное
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В библиотеке Высшей школы экономики состоялась презентация книги Дмитрия Галковского «Товарищ Коба – агент Его величества».

В своём новом романе писатель предлагает альтернативный взгляд на биографию Иосифа Сталина – будущий глава СССР в 1917 году был завербован британской разведкой и до конца жизни работал на MI6.

Активисты КПРФ попытались сорвать презентацию – они развернули плакат «Не позволим клеветать на Великого Сталина» и попытались облить писателя чёрной краской, но были остановлены охраной. Затем мероприятие продолжилось.

– Как и во многих моих работах, тут есть немного вымысла, но много правды. Читайте между строк, думайте, анализируйте. Джугашвили точно работал на западную разведку, но я решил рассказать об этом творчески, – рассказал Галковский.

Писатель также предложил недовольным сначала прочитать его роман и лишь затем критиковать позицию автора.

– Каждому из вас я подарю по своей книге. Вы хоть и левых взглядов, но грамоте, надеюсь, обучены, – сказал он.

«Товарищ Коба – агент Его величества» вышла тиражом 10 тысяч экземпляров, который почти полностью был раскуплен по предзаказу. В ближайшее время Галковский планирует второе издание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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