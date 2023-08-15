Мнение: Судьба?
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Какая чудовищная трагедия произошла в пригороде Махачкалы. Все началось с пожара на автосервисе. Огонь перекинулся на АЗС, потом что-то взорвалось…
Погибли 35 человек, 80 пострадали. 67 человек — госпитализировали.
Родным и близким погибших и пострадавших – искренние соболезнования.
Но я все-равно не понимаю, почему людей так манят трагедии, пожары, аварии? Почему как происходит что-то неординарное, трагическое, тут же собирается толпа зрителей?
В Махачкале прохожие тоже захотели посмотреть на пожар. А вон как оно обернулось. Вроде бы взорвался склад с аммиачной селитрой. И большинство погибших – это именно зрители пожара.
Это судьба?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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