 

Врач Бязрова назвала утомляемость и боли в животе атипичными признаками инфаркта

15.08.2023, 16:40, Разное
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Быстро появляющееся чувство усталости при обычных нагрузках может быть сигналом о возможном инфаркте, отмечает кардиолог Светлана Бязрова. Тем не менее, наиболее типичным предвестником этого недуга является боль в грудной клетке.

Она объяснила, что первым симптомом обычно является ощущение давления и щемящей боли за грудиной в левой части груди, которая иногда распространяется на левую руку, спину или даже нижнюю челюсть. Кроме боли врач отметила, что перед инфарктом у людей могут появляться такие симптомы, как одышка, жжение в груди и чувство давления, как будто на грудную клетку ложится что-то тяжелое. Она также указала на то, что эти симптомы часто совпадают с повышенными физическими нагрузками, стрессом, высоким артериальным давлением или перееданием.

Кроме того Бязрова обратила внимание на атипичные симптомы приближающегося инфаркта. Она предупредила, что они могут напоминать болезни других органов. К таким атипичным признакам она отнесла утомляемость и боли в животе. Врач подчеркнула, что некоторые пациенты начинают испытывать сильную утомляемость и быстро утомляются.

Бязрова настоятельно советует обращаться к врачу немедленно, если появляются любые из этих состояний.


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