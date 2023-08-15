 

“Мне плохо” – 43-летняя Анна Семенович раскрыла свои страхи

15.08.2023, 16:28, Разное
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Едва ли не каждый человек имеет какие-либо фобии. Кто-то боится высоты, кто-то – глубины и воды, а кто-то змей и пауков. К третьему типу людей относится экс-солистка группы “Блестящие” Анна Семенович. В недавней беседе с поклонниками в популярной социальной сети она раскрыла свои страхи.

Отвечая на вопрос поклонницы о том, какие у певицы есть фобии, та прислала фото, на котором изображены змея и паук. “Мне даже от этого фото плохо”, – призналась 43-летняя артистка, но вряд ли кого-то удивила, ведь такие фобии считаются самыми распространенными.

К слову, у Семенович есть не только фобии, но и комплексы. Например, однажды артистка призналась, что стеснялась своей большой груди, поэтому восемь лет назад решилась на операцию по уменьшению бюста. После того, как певица легла под нож, она поняла, что совершила ошибку, лишилась индивидуальности. Но грудь вскоре снова выросла, чему исполнительница сильно обрадовалась.

Ранее Анну Семенович раскритиковали за снимок, на котором она позирует в купальнике. Интернет-пользователи уличили певицу в использовании фотошопа. “Как будто беременная”, – написал один из комментаторов. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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