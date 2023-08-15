 

В РФ появился новый кроссовер Chery Tiggo 2 по цене 1,8 млн рублей

15.08.2023, 16:19, Разное
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На российском рынке вышел в продажу новый компактный кроссовер Chery Tiggo 2.

Данный экземпляр предлагается частным дилером по цене от 1,8 млн рублей. Модель произведена в текущем году. Под капотом паркетника Chery Tiggo 2 установлен 1,5-литровый агрегат на 109 л.с. мощности. Модель имеет передний привод и вариатор. Речь идет о максимальной комплектации, предполагающей подогрев кресел, мультимедийную систему, камеру заднего вида.

Также новинка имеет светодиодные ходовые огни, качественную отделку салона, новые бамперы и задние фонари. Разработчики задействовали улучшенную систему безопасности.


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