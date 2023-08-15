Новый Volkswagen Tiguan впервые сфотографировали без камуфляжа

Немецкий бренд Volkswagen объявил о скором выходе обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan.

Ранее модель уже запечатлели в рамках испытаний с плотным защитным камуфляжем, однако теперь представлены изображения, которые полностью раскрывают дизайн техники. Кроссовер Tiguan получил светодиодную головную оптику с дополнительной полоской, а также стильные бамперы и решетку радиатора. Паркетник Tiguan построен на архитектуре MQB Evo, за счет чего увеличится пространство салона.

Что касается интерьера, то здесь предусмотрели новый руль, увеличенный мультимедийный экран, цифровую приборную панель. Пока уровень производительности и другие характеристики кроссовера остаются засекреченными.