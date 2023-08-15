 

Новый Volkswagen Tiguan впервые сфотографировали без камуфляжа

15.08.2023, 16:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкий бренд Volkswagen объявил о скором выходе обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan.

Ранее модель уже запечатлели в рамках испытаний с плотным защитным камуфляжем, однако теперь представлены изображения, которые полностью раскрывают дизайн техники. Кроссовер Tiguan получил светодиодную головную оптику с дополнительной полоской, а также стильные бамперы и решетку радиатора. Паркетник Tiguan построен на архитектуре MQB Evo, за счет чего увеличится пространство салона.

Что касается интерьера, то здесь предусмотрели новый руль, увеличенный мультимедийный экран, цифровую приборную панель. Пока уровень производительности и другие характеристики кроссовера остаются засекреченными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Мнение: Судьба?

15.08 / Врач Бязрова назвала утомляемость и боли в животе атипичными признаками инфаркта

15.08 / “Мне плохо” – 43-летняя Анна Семенович раскрыла свои страхи

15.08 / В РФ появился новый кроссовер Chery Tiggo 2 по цене 1,8 млн рублей

15.08 / С манжетами и двухцветное: стильные и элегантные платья для женщин 50+ на сезон лето-осень

15.08 / Литературовед: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович были грузинами

15.08 / UBS: Россия вошла в число стран, чье финансовое благосостояние увеличилось в 2022 году

15.08 / “Это глупо и непрофессионально” – Соседов высказался после обвинений певицы Славы

15.08 / В Китае начались продажи внедорожника Nissan Paladin

15.08 / АвтоВАЗ на месяц раньше перезапустил производство универсалов Lada Largus

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика