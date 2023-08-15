 

Xinhua – Пекин призвал Японию не вмешиваться в ход совместного морского патрулирования России и Китая

15.08.2023, 16:05, Новости дня
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Китай призвал Японию прекратить вмешиваться в ход совместного китайско-российского морского патрулирования, которое не направлено против третьей стороны. Как передаёт Xinhua, официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что сотрудничество между вооружёнными силами Китая и РФ осуществляется на открытой и прозрачной основе и направлено на совместную защиту международной справедливости и на поддержание мира и безопасности.


AP

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь призвал Японию прекратить вмешиваться в ход совместного китайско-российского морского патрулирования, которое не направлено против третьей стороны. Как передаёт Xinhua, У Цянь сделал такое заявление в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что Морские силы самообороны Японии осуществляли сопровождение и слежение с моря и воздуха за судами совместной китайско-российской патрульной миссии.

Вооружённые силы КНР и РФ провели совместное морское патрулирование в обозначенных водах западной и северной частей Тихого океана в соответствии с ежегодным планом двустороннего сотрудничества, указал У Цянь. Данная патрульная миссия не направлена против какой-либо третьей стороны и не связана с текущей глобальной или региональной ситуацией, подчеркнул он. По его словам, патрульные корабли двух стран на протяжении всего маршрута передвигались в открытом море в строгом соответствии с нормами международного права.

Действия японской стороны носили рискованный характер и могли легко привести к недоразумениям и происшествиям на море и в воздухе, добавил официальный представитель.

«Мы призываем японскую сторону прекратить бессмысленное вмешательство и воздерживаться от безответственных высказываний и действий, которые наносят ущерб здоровому развитию китайско-японских отношений, подрывают региональный мир и стабильность», — подчеркнул У Цянь.

Он также отметил, что сотрудничество между вооружёнными силами Китая и РФ осуществляется на открытой и прозрачной основе и направлено на совместную защиту международной справедливости, на поддержание мира и безопасности. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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