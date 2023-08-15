 

Литературовед: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович были грузинами

15.08.2023, 15:33, Разное
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Младшие русские богатыри – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович имели грузинское происхождение, уверен старший научный сотрудник Института изучения литературы Зураб Чивадзе.

– Как установил радиоуглеродный анализ костей, найденных при раскопках в ходе экспедиции нашего института на Кавказ, Святогор был жителем горы Тебуло в Кахетии, в современной Грузии. Именно на эту гору шли за советом наши знаменитые богатыри, они тоже жили в Грузии, – заметил эксперт.

Илья Муромец, согласно сведениям Чивадзе, родился в семье мельника из Гудауты (современная Абхазия). Его отец хорошо знал Святогора, приглашал погостить его на море, а сын Илья (Илия) часто приносил старшему богатырю мешки с мукой.

– Добрыня Никитича был сыном казначея у царицы Тамары, оттуда и такое прозвище – от добра, а добром в те времена назывались исключительно материальные ценности – деньги и украшения. Алёша Попович был сыном священника в Гори, поэтому он Попович, – подчеркнул Чивадзе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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