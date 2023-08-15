 

UBS: Россия вошла в число стран, чье финансовое благосостояние увеличилось в 2022 году

15.08.2023, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2022 году мировое благосостояние домохозяйств существенно снизилось, сообщается в докладе швейцарского банка UBS. Финансовые активы сыграли ключевую роль в этом снижении, в то время как нефинансовые активы, включая недвижимость, продемонстрировали устойчивость даже при быстром росте процентных ставок в центральных банках.

Согласно докладу, лишь немногие страны смогли увеличить свой уровень благосостояния, причем РФ стала одной из них. Однако аналитики прогнозируют ослабление роста благосостояния РФ до 4,6% к 2027 году.

Сообщается, что США, Япония, Китай, Канада и Австралия понесли крупные потери на финансовом рынке, в то время как Россия, Мексика, Индия и Бразилия достигли значительного увеличения благосостояния.

Аналитики утверждают, что российская экономика проявляет более быструю трансформацию, чем предсказывали ранее. Помощник президента Максим Орешкин подчеркнул, что экономика страны находится на пути к развитию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / UBS: Россия вошла в число стран, чье финансовое благосостояние увеличилось в 2022 году

15.08 / “Это глупо и непрофессионально” – Соседов высказался после обвинений певицы Славы

15.08 / В Китае начались продажи внедорожника Nissan Paladin

15.08 / АвтоВАЗ на месяц раньше перезапустил производство универсалов Lada Largus

15.08 / Не в аптеку, а на кухню. Продукты, снижающие тревожность

15.08 / Китай приостанавливает публикацию данных по безработице среди молодежи

15.08 / Ubisoft перенесла релиз Assassin’s Creed: Mirage на неделю раньше

15.08 / Мнение: Маркс был прав

15.08 / В РФ подорожали седаны Volkswagen Bora из новой партии

15.08 / Минпромторг и Минцифры создадут Федеральный реестр ценных специалистов, чтобы закрыть им выезд за границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика