UBS: Россия вошла в число стран, чье финансовое благосостояние увеличилось в 2022 году

В 2022 году мировое благосостояние домохозяйств существенно снизилось, сообщается в докладе швейцарского банка UBS. Финансовые активы сыграли ключевую роль в этом снижении, в то время как нефинансовые активы, включая недвижимость, продемонстрировали устойчивость даже при быстром росте процентных ставок в центральных банках.

Согласно докладу, лишь немногие страны смогли увеличить свой уровень благосостояния, причем РФ стала одной из них. Однако аналитики прогнозируют ослабление роста благосостояния РФ до 4,6% к 2027 году.

Сообщается, что США, Япония, Китай, Канада и Австралия понесли крупные потери на финансовом рынке, в то время как Россия, Мексика, Индия и Бразилия достигли значительного увеличения благосостояния.

Аналитики утверждают, что российская экономика проявляет более быструю трансформацию, чем предсказывали ранее. Помощник президента Максим Орешкин подчеркнул, что экономика страны находится на пути к развитию.