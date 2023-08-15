 

“Это глупо и непрофессионально” – Соседов высказался после обвинений певицы Славы

15.08.2023, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько дней назад артистка заявила, что ее шантажируют редакторы программы Сергея Соседова. Якобы они угрожали артистке выпуском некомплементарной программы, если она не согласится участвовать в эфире, а вот если звезда придет, то всех собак спустят на пластического хирурга Тимура Хайдарова.

В беседе с Пятым каналом Сергей Соседов рассказал свою точку зрения. Он отметил, что программа вообще не планируется как “филиал суда”, в который певица Слава обратилась в надежде на справедливость после испорченной груди.

“У нас никакого суда не будет ни над Тимуром, ни над ней, ни над кем-либо еще. Это будет просто обмен мнениями, потому что каждый здесь имеет свою правоту, свою позицию”, – заверил Сергей Соседов.

Он отметил, что никто не планирует выставлять ни певицу Славу, ни Тимура Хайдарова в невыгодном свете, да и в принципе вопрос так не стоит. По словам музыкального критика, участвовать или нет – ее дело, но в целом шоу может обойтись и без нее.

“Судить, не зная людей, не зная, как они работают, это глупо и непрофессионально. Мы этим не занимаемся”, – подчеркнул Соседов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В Китае начались продажи внедорожника Nissan Paladin

15.08 / АвтоВАЗ на месяц раньше перезапустил производство универсалов Lada Largus

15.08 / Не в аптеку, а на кухню. Продукты, снижающие тревожность

15.08 / Китай приостанавливает публикацию данных по безработице среди молодежи

15.08 / Ubisoft перенесла релиз Assassin’s Creed: Mirage на неделю раньше

15.08 / Мнение: Маркс был прав

15.08 / В РФ подорожали седаны Volkswagen Bora из новой партии

15.08 / Минпромторг и Минцифры создадут Федеральный реестр ценных специалистов, чтобы закрыть им выезд за границу

15.08 / Мнение: Мозговые чипы Илона Маска

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Британский геноцид

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика