В Китае начались продажи внедорожника Nissan Paladin

В Китае прошла презентация нового внедорожника Nissan, который выступит конкурентом для Toyota Land Cruiser Prado.

Новая модель Nissan Paladin представляет собой брутальный автомобиль, который напоминает Nissan Tuda, который в дальнейшем планируют прекращать выпускать на местном рынке. Автомобиль получил стильную решетку радиатора с хромированными вставками, дополнительный спойлер на крыше. В салоне установили кожаные кресла, цифровую приборную панель и огромный мультимедийный экран.

Следует отметить наличие адаптивного круиз-контроля, систему мониторинга слепых зон, а также ряд других опций, способствующих повышенной безопасности. Под капотом внедорожника разместили 2-литровый турбированный агрегат на 228 л.с. мощности и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.