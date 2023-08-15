АвтоВАЗ на месяц раньше перезапустил производство универсалов Lada Largus

На заводе в Тольятти снова начали выпуск моделей LADA Largus, опередив сроки на 1 месяц.

В компании указали, что в текущем месяце будут произведены 650 машин в разных комплектациях. Вместе с тем производитель параллельно занимается выпуском модификации электрического фургона LADA e-Largus. Несмотря на наличие на рынке многочисленных конкурентов, отечественная модель остается в числе востребованных машин.

Кроме того, к следующему году отечественный автогигант «АвтоВАЗ» планирует существенно увеличить производство техники, включая новые модели, которые пока не анонсированы публике.