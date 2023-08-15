Не в аптеку, а на кухню. Продукты, снижающие тревожность

Установлена прочная связь между диетой, употребляемыми в пищу продуктами, психическим здоровьем и нервным напряжением. Соблюдая режим питания, можно справиться с тревогой, после чего жизнь вновь начинает приносить счастье, появляется ощущение умиротворения и уверенности в своих силах. Нужно лишь включить в рацион правильно подобранные, снижающие тревожность продукты.

Жирная рыба

Жирная рыба является великолепным источником омега-3 кислот. Такие соединения практически не вырабатываются в организме и поступают исключительно из пищи. Рекомендуется включить в рацион питания сельдь, форель, сардины, лосось, скумбрию и другую рыбу. Омега-3 кислоты полезны для когнитивных функций и правильной работы мозга. Установлено, что эти соединения положительно сказываются на выработке серотонина, который помогает уменьшать беспокойство и стресс.

Темный шоколад

Темный шоколад с содержанием какао более 85 процентов богат магнием и триптофаном. Последний является аминокислотой, отвечающей за выработку в организме нейротрансмиттеров. Также установлено, что магний положительно влияет на психологические функции, обеспечивая правильную работу нервной системы.

Куриные яйца

В куриных яйцах, особенно в желтках, содержится витамин D и триптофан. Это чрезвычайно полезные для мозга и нервной системы продукты, которые одновременно сытные и калорийные.

Бананы и ананасы

В бананах много магния, витаминов группы B, калия и триптофана, которые способствуют правильному функционированию нервной системы. В ананасах содержатся микроэлементы, которые стимулируют активную выработку серотонина, снижая уровень беспокойства и избавляя от нервного напряжения.

Зеленые листовые овощи

Обязательно следует включать в рацион питания зеленые листовые овощи, в том числе брокколи, свеклу, кресс-салат и шпинат. Они содержат большое количество триптофана, а также различных антиоксидантов, которые уменьшают усталость и смягчают чувство растерянности. В зеленых листовых овощах много магния, который также жизненно необходим организму.

Орехи

Практически все без исключения орехи полезны для организма. Особенно выделяют миндаль и бразильские орехи, которые содержат многочисленные антиоксиданты и большое количество витамина Е. Это позволяет справиться с расстройствами настроения, избавляя от депрессии и успокаивая нервную систему.

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Различные ферментированные продукты

Кефир, квашеная капуста и йогурт – это пробиотики, которые не только улучшают состояние желудочно-кишечного тракта, но и уменьшают стресс и беспокойство. Регулярно употребляя в пищу ферментированные продукты, можно справиться с хроническими проблемами с желудком, избавиться от запора и частой диареи. Тем более что йогурт, квашеная капуста или кефир – это вкусные блюда, от которых просто невозможно отказаться.

Куркума

Куркума содержит в своем составе куркумин, который уменьшает беспокойство, снимает воспаление и избавляет от стресса. Установлено, что регулярное употребление в пищу такой пряности позволяет справиться с тревожными расстройствами.

Цельнозерновые каши

Цельнозерновые каши, и овес в частности, снижают тревогу, что объясняется высоким содержанием углеводов в таких продуктах. Это положительно сказывается на нервной системе, повышается уровень серотонина в крови. Они содержат большое количество медленно усваиваемых углеводов, которые в процессе пищеварения постепенно высвобождаются, обеспечивая правильную выработку глюкозы в организме.

Авокадо

Авокадо – это не только вкусный фрукт, оно также содержит много витаминов группы B, которые необходимы не только для правильной работы мозга и нервной системы, но и для различных внутренних органов человека. Рекомендуется съедать как минимум 2-3 авокадо в неделю, что позволяет справиться с нервным напряжением и избавиться от ощущения постоянного стресса.

Семена чиа

Семена чиа являются важнейшим источником омега-3 жирных кислот. Одновременно такой продукт отлично подходит для вегетарианцев, которые не могут употреблять в пищу жирную рыбу и мясо. Включение семян чиа в рацион позволяет им восполнить нехватку этого полезного соединения, которое жизненно необходимо для правильной работы внутренних органов и нервной системы.