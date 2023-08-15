 

Роберт Кеннеди – Украина всегда была красной чертой для России

15.08.2023, 14:49, Новости дня
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Россия пережила три вторжения через Украину, причём во время последнего Гитлер убил каждого седьмого русского, заявил в интервью Такеру Карлсону кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Российские власти всегда, даже ещё до Владимира Путина, заявляли Западу, что Украина — это красная черта и что в эту страну нельзя заходить.

РОБЕРТ КЕННЕДИ, кандидат в президенты США от Демократической партии: Вы помните, что, когда РФ разместила ядерные ракетные системы на Кубе, моему дяде пришлось пойти на вторжение. Он смог… А русские разместили их там потому, что мы разместили ядерное оружие, ракеты «Юпитер», в Турции и Италии.

Мой дядя и отец заключили секретную сделку с послом Добрыниным. Тогда они ему сказали: «Знаете, мы понимаем, что вы злитесь, что вы не можете смириться с ракетами «Юпитер» в Турции, именно поэтому вы разместили свои ракеты на Кубе. Если вы уберёте свои ракеты с Кубы в течение шести месяцев, то мы уберём наши из Турции. Но никто не скажет, в чём состояла эта сделка».

Теперь ситуация повторяется. Мы вновь разместили ракетные системы, способные нести ядерный заряд, в непосредственной близости от России. А теперь мы хотим зайти туда, хотя РФ и Путин вновь, вновь называли это красной чертой. Ещё до Путина российское руководство говорило: это красная черта, вам нельзя заходить на Украину.

В Россию вторгались три раза — в нашу страну ни разу не вторгались, — русские пережили три вторжения через Украину. В последний раз, когда они пережили вторжение, Гитлер убил от 20 до 40 миллионов русских. Гитлер убил каждого седьмого русского.

В речи моего дяди, в его самой известной речи, произнесённой в Американском университете в июле* 1963 году, он заявил американскому народу: нас учат тому, что мы победили во Второй мировой войне. Но мы не побеждали во Второй мировой. Русские в ней победили. И жертва, которую они принесли для уничтожения Гитлера, была за пределами всего, что могут вообразить себе американцы.

Он пытался сказать американскому народу: вы должны поставить себя, нас на их место и понять, что они делают. И он сказал, что треть страны тогда сровняли с землёй. Города, леса были сожжены. Города были сровнены с землёй. Леса и поля сожжены. Представьте, если бы такое случилось на территории, начиная от Восточного побережья США — с каждым городом, лесом, полем отсюда до Чикаго. Именно это пережили русские.

Мы должны понять, что Украина — это красная черта. То вторжение происходило через Украину. И они не могут с этим смириться. Для них это вопрос безопасности, который почти за пределами нашего понимания.

Дата публикации 14 августа 2023 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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