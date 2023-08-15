 

Китай приостанавливает публикацию данных по безработице среди молодежи

15.08.2023, 14:10, Разное
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Национальное бюро статистики Китая временно прекращает публикацию данных о безработице среди молодежи, пишет Reuters. Ее уровень за последние месяцы достиг рекордных 21,3%, поэтому власти заявили о необходимости пересмотра методологии расчетов.

Представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй отметил, что на данный момент большинство выпускников университетов уже нашли работу, а ситуация на рынке труда в целом стабильна. Уровень занятости среди выпускников даже немного превышает показатели прошлого года. Господин Фу указал, что необходимость в пересмотре методологии обусловлена постоянным развитием экономики и общества.

Статистика по безработице среди молодежи в настоящее время включает в себя данные о лицах в возрасте от 16 до 24 лет, включая как тех, кто завершил обучение, так и студентов. Ожидается, что после возобновления публикации статистики по безработице, скорее всего, студенты будут исключены из расчетов, так как многие из них фактически не ищут работу. Кроме того, власти могут скорректировать возрастной диапазон лиц, учитываемых при определении уровня безработицы.


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