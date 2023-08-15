Ubisoft перенесла релиз Assassin’s Creed: Mirage на неделю раньше

Компания Ubisoft пояснила о сдвиге даты выхода игры Assassin’s Creed: Mirage на целую неделю вперед. Этот шаг связан с тем, что разработчики из студии Ubisoft Bordeaux завершили работу над игрой и передали ее на золото – этап, когда она готова для печати на дисках и последующего выпуска в продажу.

Изначально релиз планировался на 12 октября, а теперь он состоится 5 октября, что указывает на хорошую динамику в разработке и желание команды опередить установленный график. Assassin’s Creed: Mirage представляет собой компьютерную игру в жанре action-adventure. Она позволит игрокам вернуться к корням популярной франшизы.

Действие новой главы развернется в древнем Багдаде IX века, предшествуя событиям Assassin’s Creed: Valhalla на 20 лет и первой части на 300 лет. Протагонистом игры станет Басим, знакомый поклонникам серии по игре Valhalla.

Разработчики также пообещали минимизировать наличие внутриигровых транзакций и полностью отказаться от любых форм подписок. Assassin’s Creed: Mirage будет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series X/S.