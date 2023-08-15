 

Ubisoft перенесла релиз Assassin’s Creed: Mirage на неделю раньше

15.08.2023, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Ubisoft пояснила о сдвиге даты выхода игры Assassin’s Creed: Mirage на целую неделю вперед. Этот шаг связан с тем, что разработчики из студии Ubisoft Bordeaux завершили работу над игрой и передали ее на золото – этап, когда она готова для печати на дисках и последующего выпуска в продажу.

Изначально релиз планировался на 12 октября, а теперь он состоится 5 октября, что указывает на хорошую динамику в разработке и желание команды опередить установленный график. Assassin’s Creed: Mirage представляет собой компьютерную игру в жанре action-adventure. Она позволит игрокам вернуться к корням популярной франшизы.

Действие новой главы развернется в древнем Багдаде IX века, предшествуя событиям Assassin’s Creed: Valhalla на 20 лет и первой части на 300 лет. Протагонистом игры станет Басим, знакомый поклонникам серии по игре Valhalla.

Разработчики также пообещали минимизировать наличие внутриигровых транзакций и полностью отказаться от любых форм подписок. Assassin’s Creed: Mirage будет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series X/S.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Китай приостанавливает публикацию данных по безработице среди молодежи

15.08 / Мнение: Маркс был прав

15.08 / В РФ подорожали седаны Volkswagen Bora из новой партии

15.08 / Минпромторг и Минцифры создадут Федеральный реестр ценных специалистов, чтобы закрыть им выезд за границу

15.08 / Мнение: Мозговые чипы Илона Маска

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Британский геноцид

15.08 / Verge: OnePlus Ace 2 Pro получит работающий под дождем инновационный экран

15.08 / Omoda C5 получил спецверсию Black Diamond

15.08 / Для осветления пигментных пятен, от морщин и не только: 6 рецептов домашнего ухода за кожей с рисовой водой

15.08 / Для осветления пигментных пятен, от морщин и не только: 6 рецептов домашнего ухода за кожей с рисовой водой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика