Ubisoft перенесла релиз Assassin’s Creed: Mirage на неделю раньше
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Компания Ubisoft пояснила о сдвиге даты выхода игры Assassin’s Creed: Mirage на целую неделю вперед. Этот шаг связан с тем, что разработчики из студии Ubisoft Bordeaux завершили работу над игрой и передали ее на золото – этап, когда она готова для печати на дисках и последующего выпуска в продажу.
Изначально релиз планировался на 12 октября, а теперь он состоится 5 октября, что указывает на хорошую динамику в разработке и желание команды опередить установленный график. Assassin’s Creed: Mirage представляет собой компьютерную игру в жанре action-adventure. Она позволит игрокам вернуться к корням популярной франшизы.
Действие новой главы развернется в древнем Багдаде IX века, предшествуя событиям Assassin’s Creed: Valhalla на 20 лет и первой части на 300 лет. Протагонистом игры станет Басим, знакомый поклонникам серии по игре Valhalla.
Разработчики также пообещали минимизировать наличие внутриигровых транзакций и полностью отказаться от любых форм подписок. Assassin’s Creed: Mirage будет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series X/S.
Смотреть комментарии → Комментариев нет