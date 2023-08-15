Мнение: Маркс был прав

Дух веет, где хочет. Нашел в комментах к Арбату (!) вот такую чудесную реплику:

“Теория подковы утверждает, что между ультраправыми и ультралевыми политическими движениями больше сходств чем различий.

Экономическая теория подковы: если мы посмотрим на современную экономику, то увидим что она имеет мало общего с свободным рынком, скорее это нечто более близкое к японскому капитализму, он же коллективный капитализм, когда вся экономика концентрируется в руках немногих гига-корпораций-монополистов, тесно сотрудничающих с государством. Так например, весь рынок компьютерных технологий, находится в руках небольшой кучки гига-корпораций (пресловутый FAANG). У нас есть одна десктопная операционная система (Windows), есть одна мобильная ОС (Android) (Apple не в счет), есть одна большая социальная сеть (Facebook), одна сеть микросообщений (Twitter), один пользовательский видеохостинг (YouTube). Более того когда появляется молодой, динамично развивающийся стартап с интересной, многообещающей идеей, его быстро выкупает какая-нибудь гига-корпорация из FAANG, как это например было с компанией Android (одноименная ОС – не нативная разработка Google). То есть, FAANG действует как сверхмассивные черные дыры, поглощающие материю и за счет этого, становящиеся все больше. Аналогичная ситуация обстоит и например в авиастроении: все оно сосредоточено в руках корпораций Boeing и Lockheed-Martin.

Мало того, тот же FAANG, вместе с целой кучей другого бизнеса, принадлежит инвестиционным фондам из «большой Тройки» – BlackRock, Vanguard и State Street. И они не просто владеют акциями, но активно вмешиваются в дела компаний. Так например, политика ESG, именно благодаря которой в советы директоров набирают одноногих чернокожих лесбиянок, все компании постоянно поддерживают то LGBTQ+, то BLM, а также закупают дорогостоящую и нерегулярную «зеленую» энергию – работа именно BlackRock. Большая Тройка зачастую владеет даже конкурирующими компаниями, что придает этой конкуренции некий оттенок оксюморона.

Что же касается сращивания с государством, то тут стоит посмотреть выпуск шоу Такер Карлсона «Идеальная модель бизнеса», исходя из которой, а также других источников, можно сделать вывод что в США вообще непонятно где заканчиваются гига-корпорации и начинается государство – и наоборот.

Проблема в том, что подобная монополизированная экономика, уже мало похожа на тот свободный рынок, который рисуют нам прогрессивисты, скорее это нечто более близкое к госкапитализму, который получается в результате попыток построить социализм. Именно в этом и состоит экономическая теория подковы. Которая дает понимание о ложности навязанной массовому сознанию дихотомии «Социализм vs капитализм».

Естественно, ничего особо нового, но компактно и энергично изложено. Я ничего не знаю про теорию подковы, но для тех, кто еще застал преподавание в школах и в вузах “марксизма-ленинизма”, нетрудно заметить, что мы видим картинку из “Империализм как высшая стадия капитализма” – работы Ленина, развивавшего идеи Карла Маркса. Оба классика считали, что монополизация является неизбежным итогом развития капитализма. Потом, по прежде всего Марксу, монополии сливаются с государством, возникает госкапитализм – ну а далее госкапитализм, по идее этих мечтателей, госкапитализм уже переходит в социализм. ВСЕМИРНЫЙ. А всемирный социализм, по Марксу – это и есть коммунизм.

Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем – в виде Всемирного (!) Экономического Форума, Клауса Шваба и Римского клуба, с его идеями отказа от частной собственности (!) – каршеринг, коливинг и т.д., а также – грядущего отказа и от денег как таковых (все эти “цифровые рубли” и идея Безусловного дохода – это попросту идея превратить деньги в талоны для удовлетворения первичных потребностей, и не более того). Частная инициатива умирает, поскольку в мире сплошных транснациональных монополий ей нет места.

Так что Маркс был прав, а Ленин – нет; забежал Ильич впереди паровоза. Но ЗАТО у нас есть сегодня уникальный опыт (который мы, впрочем, не удержим и уже не удержали): мы ЗНАЕМ, как оно будет, мы при коммунизме пожили. Что такое талоны, “безусловный доход”, власть единственной Партии, жизнь без денег, только с “деревянными”; колхозницы и одноногие инвалиды с “партийностью”, как бы руководящие страной и предприятиями, весь этот социалистический BLM, тотальная “культура отмены” в отношении тех, кто “выступает против Партии и Правительства” – все это был наш БЫТ.

Но народ у нас пластичный – он уже практически все забыл, и вместе со всем миром встретит второе пришествие коммунизма как в первый раз – вновь с девственно чистыми мозгами, невиданным энтузиазмом и бесконечной верой в царство справедливости, где “все равны”. За совков можно не опасаться.