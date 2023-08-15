МакSим и Nyusha споют для гостей Мосурбанфорума в “Лужниках” на вечеринке 19 августа

В рамках Московского урбанистического форума в “Лужниках” состоятся выступления популярных артистов. Вечеринки по пятницам и субботам могут посетить все желающие.

В пятницу, 18 августа, у Малой спортивной арены выступят Клава Кока, Pizza, KARINA ISTOMINA, RASA и другие популярные исполнители.

В субботу для посетителей площадки споют МакSим, “Иванушки International”, Nyusha, MAGNIT, Nikita Zabelin и ARINA MUR.

Выступления хедлайнеров начнутся в 20:00 после окончания дневной программы. В 21:00 стартуют ночные дискотеки.

Программу можно найти на странице площадки Урбанфорума “Лужники”.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”.