 

Признавшаяся в зависимости МакSим раскрыла историю семьи: Мой отец злоупотреблял алкоголем

15.08.2023, 13:55, Новости дня
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По словам звезды, она провела в “рехабе” несколько недель, а затем отправилась отдыхать с дочерьми на море. Теперь она готова вернуться к работе с новыми силами. Артистка поделилась, что очень “заряжена” здоровым образом жизни и своими детьми.

МакSим призналась, что получает огромную поддержку от семьи, особенно от отца, который в свое время также был зависим от алкоголя. Она раскрыла историю своей семьи, отметив, что в какой-то момент ее папа принял решение в пользу жены и дочери, отказавшись от упортребления.

“Мой отец злоупотреблял алкоголем, когда я была совсем маленькой. Сейчас ему 65 лет, и он с того самого момента ничего в жизни не употреблял”, – говорит МакSим.

Артистка добавила: решила публично признаться в алкогольной зависимости, чтобы не было пути назад, к старым привычкам. В “зеленом змие” она искала расслабления, пыталась снять стресс, но теперь понимает, что это просто самообман. Во время лечения МакSим работала с психологом, занималась дыхательными практиками.

В конце весны произошел громкий скандал с отменой концертов артистки. По Сети разлетелись ролики, на которых певица еле держится на ногах и с трудом открывает рот, стоя на сцене. Тогда же поползли слухи о проблемах со здоровьем.

МакSим в итоге отметила свой концертный тур и пропала. Как напоминает Пятый канал, в середине июля артистка записала видеообращение, в котором рассказала, что находится в клинике для лечения своей алкогольной зависимости. Она пояснила, что долго не могла самой себе признаться в проблеме и пыталась “залить” душевные переживания.


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