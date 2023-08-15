 

В РФ подорожали седаны Volkswagen Bora из новой партии

15.08.2023, 13:46, Разное
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Обновленный немецкий седан Volkswagen Bora существенно подорожал на российском рынке.

Напомним, модель пока не поставляют напрямую от производителя, однако частные дилеры заводят небольшими партиями, что существенно отражается на стоимости транспортных средств. В ближайшее время стоимость на новые партии седанов Volkswagen Bora составит около 2,3 млн рублей. Несмотря на внушительный прайс, автомобиль имеет ограниченный набор опций.

Указано, что седан обладает кондиционером и тканевыми креслами. Также модель лишена мульти-руля и люка, которые доступны в более дорогих модификациях, которые пока недоступны для отечественных покупателей из-за отсутствия поставок машин.


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