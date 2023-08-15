 

Минпромторг и Минцифры создадут Федеральный реестр ценных специалистов, чтобы закрыть им выезд за границу

15.08.2023, 13:33, Разное
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Министерство промышленности и торговли и министерство цифрового развития Российской Федерации работают над созданием единого Федерального реестра ценных специалистов. Лицам, включенным в этот список, будет закрыт выезд за границу – таким образом в правительстве намерены сократить «утечку мозгов» и её пагубное влияние на промышленность.

Пополнять реестр будут работодатели и вузы, причём от них потребуют направить данные в том числе по бывшим работникам и тем, кто давно выпустился. Специальности, обладатели которых попадут в список, планируется устанавливать каждый месяц в зависимости от текущей ситуации, но уже известно, что туда попадут инженеры, медики, IT-специалисты, аналитики. Ожидается, что в тестовом режиме реестр заработает с 1 сентября, а с 1 октября на всех пограничных пропускных пунктах начнут проверять, не является ли выезжающий ценным специалистом.

Проект нормативной базы предусматривает одно исключение: ценные специалисты смогут выезжать в командировки, если получат соответствующее разрешение от уполномоченных органов по представлению работодателя. При этом близкие родственники выезжающего должны находиться в России – на время его командировки они сами станут «невыездными», чтобы гарантировать его возвращение. При подаче заявления на командировку необходимо будет приложить положительные характеристики от работодателя и «общественной организации». В роли последней может выступать региональное отделение политической партии, в которой состоит претендент на выезд за рубеж, волонтёрская или ветеранская организация, региональная общественная палата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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