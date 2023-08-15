Мнение: Мозговые чипы Илона Маска

Читатели спрашивают про мозговой чип, который разрабатывает Илон Маск. Лично я подозреваю, что это всё «обман, чтобы набрать классы», и что мистер Маск снова огиперлупит свою аудиторию, однако сама технология мозговых чипов не является уже научной фантастикой. Мы уже умеем считывать сигналы из мозга и отправлять их обратно, хоть пока и делаем это на примитивном уровне.

К примеру, весной врачи подняли на ноги голландца, который получил травму, катаясь на велосипеде, и пролежал парализованным 10 лет. Они установили ему электронный мост, который передаёт сигнал из головы в позвоночник, минуя повреждённое место. Голландец счастлив: впервые за долгое время он смог встать с кровати, чтобы дойти до бара и выпить пива с друзьями (ссылка).

Обратите внимание — речь тут идёт о сигнале от мозга к телу, не наоборот. Обратная связь тоже возможна — таким образом сейчас восстанавливают зрение при некоторых болезнях — однако подобные операции массовыми ещё не стали, врачи всё ещё в фазе экспериментов. Амбиции Илона Маска простираются значительно дальше. Он намерен устанавливать пациентам в черепа полноценные интерфейсные порты, чтобы они могли не только отдавать команды силой мысли, но и получать полноценную обратную связь, как от реального тела.

Денег на разработку креативный инженер не жалеет, также его компания массово ставит жестокие эксперименты на обезьянах, свиньях и овцах, за что её справедливо ругают в СМИ. Таким образом, успех проекта вполне вероятен — напомню, что хоть мы и смеёмся над мистером Маском, у него в активе уже есть как минимум один технологический прорыв, ЧатЖПТ. Когда вы нанимаете лучших учёных, ставите им амбициозную задачу и в изобилии снабжаете ресурсами, у вас есть все основания надеяться на магию. Первые испытания по установке чипов в мозг человека Илон Маск обещает начать в конце этого года (ссылка). Буду сильно удивлён, если у него сразу пойдут хорошие результаты, но если хорошие результаты появятся к концу 2020-х, удивлён не буду вовсе, до этой технологии человечество явно уже дозрело. Если чипы не разработает Илон Маск, их разработает Чжун Шаньшань. Если чипы не разработают в 2028, их разработают в 2038, а если тоже нет, так значит в 2128. Гарантий не дам, так как точно предсказывать будущее невозможно, но шансы на итоговый успех оценю как высокие.

Теперь о том, как мозговые чипы изменят наш мир, когда и если они всё же будут изобретены.

1. Человеческий организм можно будет редуцировать до головы в банке, как было показано в Футураме. Мозг потребляет не так уж много питательных веществ, залить их в заранее подготовленные ёмкости относительно несложно. Минимальная рабочая конструкция будет на первых порах выглядеть так: медицинский шкаф, на полке стоит контейнер с мозгом, к нему подключён мозговой чип.

2. По мере развития технологий медицинский шкаф можно будет заменить на что угодно другое. На туловище робота, например, вот как в этом знаменитом демо игрового движка Юнити (ссылка):

3. Вероятно, в итоге наш мозг можно будет пересаживать и в тело медведя, например. Но это уже следующий, более высокий уровень биотехнологий. Если пересадка мозга в медицинский шкаф представляется завтрашним этапом, то пересадка человеческого мозга в тела других животных — этап послезавтрашний.

4. Как шутят французы, гильотина — лекарство острое, зато лечит от всех болезней. Пересадка мозга в медицинский шкаф, действительно, позволит вылечить, например, бич 21-го века — геморрой. Проблема в том, что и сам мозг тоже болеет, причём с возрастом болеет чаще. К 75 годам каждый второй житель планеты имеет хотя бы одно психическое расстройство. Бродящие по улицам толпы душевнобольных киборгов — не та картина будущего, о которой хочется мечтать.

5. Если пересадка мозга — перспектива среднесрочная, то в ближайшей перспективе нейрошунты будут использовать для прямого подключения к компьютеру. Сейчас мы смотрим наши в виртуальные миры через окно: как тренер, выкрикивающий команды своим хоккеистам. Нейрошунт позволит надеть коньки и выйти на поле лично.

С точки зрения нашего сознания происходящее с нами в виртуальной реальности будет неотличимо от реального опыта. Как надеется паства мистера Маска, посещение виртуального борделя через нейрошунт будет ощущаться ровно так же, как посещение реального борделя в Амстердаме.

6. Для менее озабоченных сограждан развлечения тоже найдутся — вот просто берите любую компьютерную игру и представляйте себя внутри. Капитан пиратского корабля? Да. Вождь индейцев? Да. Дикое существо из Доты? Пожалуйста. Это, кстати, и решение проблемы пожилых людей с больным мозгом. Впал в деменцию? Вот тебе уютный сказочный мир с мягкими стенами, угасай с комфортом. Надеюсь, к тому времени, как в деменцию впаду я, эта технология будет уже доступна.

7. Удалёнка будет выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. Представьте: вы проснулись по будильнику, потянулись, сдавили пальцами складку на брюхе, сделали утренние процедуры. Потом снова легли прямо в незаправленную кровать, воткнули нейрошунт в гнездо на затылке, и… вот вы уже в своём просторном кабинете в Москва-сити, молодой и красивый, в окружении таких же спортивных и ухоженных коллег. К вам в кабинет заходит очаровательный мохнатый заяц из Зверополиса:

— Вадим Геннадьевич, я подсчитал, через два спринта закончим.

— Павел! У нас дедлайн в пятницу. Давай подумаем, как мы можем ускориться.

Кстати, этот пункт я нахожу одним из самых быстродостижимых. Не в 2023, понятно, но, может быть, уже на нашем веку.

8. Человеческий организм создан для другого образа жизни — мы должны постоянно двигаться, чтобы не болеть, а также придерживаться диеты, которая современным людям кажется карательной.

Нейрошунт решает обе проблемы. Пока вы заняты своими делами в виртуальной реальности, компьютер будет автоматически, абсолютно неощутимо для вас разминать ваш организм — бездумно шагать по беговой дорожке, делать наклоны, махать руками, отжиматься… Вышли в реальный мир из восьмичасовой сессии, где вы курили трубку над картой Европы и отдавали распоряжения своим маршалам, а ваше тело излучает приятную усталость, так как отлично потренировалось за время вашего отсутствия.

С едой — аналогично. Пока вы онлайн, ваш организм под контролем робота тщательно пережёвывает постную пищу, закидывается витаминами, пьёт воду каждые полчаса. Вы, в свою очередь, запиваете острое жареное мясо крепким орочьим пивом, но в мире виртуальном, то есть безо всяких последствий для здоровья.

9. Наконец, нейрошунты позволят людям объединять свои разумы в куда как более крепкие команды, чем сейчас — обмениваться друг с другом мыслями значительно быстрее, почти напрямую. Понятно, что первыми этот инструмент опробуют перверты, которые всегда охочи до новых ощущений, однако действительно полезен обмен мыслями будет для учёных.

Представьте только команду из десятка талантливых учёных, которая объединена в большой супермозг, усиленный искусственным интеллектом, с которым учёные также общаются напрямую. Полагаю, научная мощность такой команды будет впечатляюще велика.

Впрочем, повторюсь, на август 2023 человечество едва-едва научилось лечить некоторые виды повреждений позвоночника. Да, это тоже очень много — мои искренние аплодисменты медикам. Но, к сожалению, это славное достижение ещё не означает, что девять пунктов, которые я перечислил выше, будут реализованы в ближайшие 10 лет, или что они вообще когда-нибудь будут реализованы.