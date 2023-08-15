 

Verge: OnePlus Ace 2 Pro получит работающий под дождем инновационный экран

15.08.2023, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания OnePlus презентовала инновационную технологию Rain Water Touch, которая будет внедрена в смартфон OnePlus Ace 2 Pro. Инновация способна распознавать касания по экрану даже при сильном дожде.

В отличие от своих конкурентов, таких как Apple и Samsung, которые сталкиваются с проблемами распознавания нажатий на сенсорный экран в дождливую погоду, OnePlus Ace 2 Pro смог избежать этого.

Видео-сравнение между OnePlus Ace 2 Pro и iPhone 14 Pro, опубликованное компанией OnePlus, наглядно демонстрирует это преимущество. Оба смартфона держали под искусственным дождем под разными углами. В результате стало ясно, что iPhone 14 Pro не справился с задачей корректного распознавания касаний, в то время как OnePlus Ace 2 Pro продолжал работать безупречно. Это свидетельствует о том, что новый смартфон также обладает большей защищенность от воды.

Ключевым компонентом новой технологии является специализированный чип и алгоритм, который четко определяет силу нажатия и положение пальца на экране. Более подробную информацию о данной инновации компания обещает раскрыть на предстоящей презентации OnePlus Ace 2 Pro, запланированной на 16 августа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В РФ подорожали седаны Volkswagen Bora из новой партии

15.08 / Минпромторг и Минцифры создадут Федеральный реестр ценных специалистов, чтобы закрыть им выезд за границу

15.08 / Мнение: Мозговые чипы Илона Маска

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Британский геноцид

15.08 / Omoda C5 получил спецверсию Black Diamond

15.08 / Для осветления пигментных пятен, от морщин и не только: 6 рецептов домашнего ухода за кожей с рисовой водой

15.08 / Для осветления пигментных пятен, от морщин и не только: 6 рецептов домашнего ухода за кожей с рисовой водой

15.08 / Мнение: О терзаниях московской элиты… Ну когда же уже?

15.08 / Сливший дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 магазин Plaion назвал ее ошибочной

15.08 / Фанни Каплан стреляла в Ленина пулями, заражёнными сифилисом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика