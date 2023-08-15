Verge: OnePlus Ace 2 Pro получит работающий под дождем инновационный экран

Компания OnePlus презентовала инновационную технологию Rain Water Touch, которая будет внедрена в смартфон OnePlus Ace 2 Pro. Инновация способна распознавать касания по экрану даже при сильном дожде.

В отличие от своих конкурентов, таких как Apple и Samsung, которые сталкиваются с проблемами распознавания нажатий на сенсорный экран в дождливую погоду, OnePlus Ace 2 Pro смог избежать этого.

Видео-сравнение между OnePlus Ace 2 Pro и iPhone 14 Pro, опубликованное компанией OnePlus, наглядно демонстрирует это преимущество. Оба смартфона держали под искусственным дождем под разными углами. В результате стало ясно, что iPhone 14 Pro не справился с задачей корректного распознавания касаний, в то время как OnePlus Ace 2 Pro продолжал работать безупречно. Это свидетельствует о том, что новый смартфон также обладает большей защищенность от воды.

Ключевым компонентом новой технологии является специализированный чип и алгоритм, который четко определяет силу нажатия и положение пальца на экране. Более подробную информацию о данной инновации компания обещает раскрыть на предстоящей презентации OnePlus Ace 2 Pro, запланированной на 16 августа.