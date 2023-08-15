Omoda C5 получил спецверсию Black Diamond

Китайский бренд Omoda презентовал на российском рынке спецверсию кроссовера C5 — Black Diamond.

Покупатели смогут приобрести паркетник с полным или передним приводом. Также на выбор предложены варианты с силовыми агрегатами от 147 до 150 л.с. Внешние изменения в кроссовере C5 — Black Diamond отражаются в применении черных деталей кузова и соответствующего исполнения салона. Кроссовер имеет стильные колесные диски, улучшенную решетку радиатора.

В разных конфигурациях новый паркетник имеет вариатор или семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Пока производитель не раскрывает цену на новую спецверсию кроссовера, однако доступные варианты продаются от 2,87 млн рублей.