Для осветления пигментных пятен, от морщин и не только: 6 рецептов домашнего ухода за кожей с рисовой водой

Хотите верьте, хотите нет, но использовать рисовую воду в качестве средства по уходу за кожей – вовсе не нелепая идея. Многие люди во всем мире уже оценили преимущества и эффективность такой жидкости. Рассмотрим, в чем заключается ее польза и ознакомимся с интересными способами ее использования.

Преимущества

Рисовая вода – настоящий питательный эликсир. Вот ее уникальные свойства.

Стимулирует рост волос

Рис содержит питательные вещества, в том числе аминокислоты, которые могут укрепить волосы от корней и сохранить их целостность и блеск. Чтобы стимулировать рост волос, нужно наносить немного жидкости на кожу головы.

Использование рисовой воды помогает укрепить волосы, восстановить повреждения кутикулы, предотвратить появление перхоти и уменьшить воспаление на коже головы.

Улучшает тон кожи

Считается, что рисовая вода содержит некоторые важные антиоксиданты, минералы и витамины, и ее часто включают в азиатскую уходовую продукцию. Такой ингредиент помогает улучшить тон кожи, разгладить морщины.

Осветляет кожу

Рисовая вода также используется для осветления кожи. Ингредиенты в рисовой воде могут влиять на ферментативные пути, участвующие в производстве пигмента. Рисовая вода может помочь справиться с появлением пигментных пятен.

Уменьшает воспаление

Если у вас есть сухие пятна на коже, вызванные таким заболеванием, как экзема, нанесение рисовой воды может помочь облегчить воспаление и зуд. Если вы решите использовать рисовую воду для облегчения этих кожных заболеваний, используйте средство не чаще одного раза в неделю, а не ежедневно, чтобы уменьшить раздражение.

Мука из коричневого риса обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают лечить чувствительную кожу, а рисовое молоко содержит витамин А и кальций.

Не усугубляет сухость кожи

Так как нет никаких пенообразующих ингредиентов, которые раздражают или высушивают кожу, тоники и очищающие средства на рисовой воде идеально подходят для более зрелой кожи. Либо же для тех, кто нуждается в более серьезном увлажнении в повседневной жизни.

Омолаживает кожу

Недавние исследования выявили три конкретных соединения, содержащихся в зернах риса, которые замедляют процесс старения. Исследования показали, что рисовая вода обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от свободных радикалов и замедляет признаки старения. Довольно впечатляюще, правда?!

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Как сделать рисовую воду

Рекомендуется замачивать или варить рис в большой кастрюле, используя вдвое больше воды, чем требуется для приготовления риса. После закипания убавьте огонь и дайте покипеть еще 5 минут, периодически помешивая.

Снимите кастрюлю с плиты — теперь рисовая смесь должна быть немного жидкой по консистенции. Слейте воду в миску или кружку и выбросьте рис.

Рисовую воду можно приготовить, а затем хранить в бутылке с распылителем и хранить в холодильнике в течение недели. Вы также можете заморозить жидкость, чтобы кубики впоследствии можно было использовать в качестве средства для успокоения раздраженной кожи и уменьшения отека или отечности.

6 способов использования рисовой воды

Есть несколько эффективных способов использования рисовой воды. Рассмотрим основные из них.

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1. Мазь для рук для осветления пигментных пятен

Налейте в емкость пару стаканов рисовой воды. Опустите руки в жидкость на 15 минут. Используйте ванночку, окунув руки в миску и растирая небольшими круговыми движениями тыльную сторону ладоней.

Повторяйте в течение 1-2 минут, а затем дайте впитаться еще несколько минут, прежде чем смыть теплой водой. Высушите и нанесите питательный увлажняющий крем.

2. Компресс для осветления глаз

Подогрейте 1 стакан рисовой воды и смочите раствором тряпку. Поместите компресс на глаза на 5 минут, а затем снимите. Промокните насухо и увидите уменьшение воспаления и отечности.

3. Омолаживающая маска для лица

Смочите ватные диски в рисовой воде (можете использовать марлю. Нанесите на лицо, оставьте на 20 минут, а затем смойте и просто нанесите свои обычные средства по уходу за кожей.

4. Тоник для выравнивания тона кожи

Наносите рисовую воду на лицо так, как если бы использовали обычный тоник, приобретенный в магазине. Делайте так ежедневно: например, по утрам или по вечерам. Рисовая вода поможет очистить кожу от загрязнений, осветлит и выровняет тон кожи.

5. Рисовая вода + маска для лица с зеленым чаем — для снятия воспалений

Разгладьте морщины с помощью богатой антиоксидантами маски из зеленого чая. Смешайте 2 чайные ложки порошка матча с 2 чайными ложками рисовой воды, а затем нанесите смесь на кожу. Оставьте на 10–20 минут и смойте. Высушите и нанесите мягкий увлажняющий крем.

6. Скраб

Это отличный скраб для лица, который отшелушивает омертвевшую кожу и придает сияние. Если у вас есть время, вы можете оставить скраб на лице в качестве быстрой маски (примерно на 5 минут), чтобы средство хорошо впиталось в кожу.

Смешайте ¼ стакана цветков коричневого риса и 1–2 столовые ложки рисовой воды, чтобы получилась паста. Аккуратно вотрите небольшую горсть риса в кожу, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 1–2 минуты, затем смойте теплой водой.